  • 30°C
香港時間 : 2023726日 (週三) 07:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MSFT業績】微軟季度收入指引欠佳　盤後突插5%

股市 06:54 2023/07/26

分享：

分享：

【MSFT業績】微軟季績超預期　雲收入增速持續放慢

Microsoft（美：MSFT；微軟）公布4至6月的財年第4季業績，總收入562億美元，按年升8%，超預期的554.7億美元，營業利潤243億美元，升18%，純利201億美元，按年升20%；每股盈利2.69美元，高於預期的2.69美元，升21%。雲服務增速持續放緩，毛利率輕微下跌。

微軟首席財務總監Amy Hood在分析員會議上表示，預期7至9月的財年首季業績收入538億至548億美元，以中位數543億美元計，反映8%的增長，但低於市場預期的549.4億美元。個人電腦業務收入預期為125億至129億美元，按年料跌3.2%至6.2%，因視窗系統收入不佳，低於市場預期的132.2億美元。微軟盤後股價偏軟，一度跌4.6%，低見335美元。

市場最關注微軟雲服務收入表現：
年份2022年2023年
季度Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4
按年增長幅度30.2%25.1%25.6%19.7%20.2%17.8%16.3%15.3%

以收入劃分，智能雲收入240億美元，按年升15%，高於預期的237.9億美元，其中Azure及其他雲服務收入增長26%。生產力及商業流程收入183億美元，按年增長10%，超預期的180.6億美元。個人電腦收入139億美元，仍高於預期的135.8億美元，按年跌4%，尤其是設備及視窗OEM收入各跌20%及12%，不過XBOX內容及服務收入增5%，搜尋及新聞廣告業務收入升8%。

微軟主席及CEO Satya Nadella表示，正詢問各部門不僅是如何達到，而且是如何快速達到下一世代的AI，以迎接最大的機遇及挑戰，包括安全及責任。他仍然專注引領新平台的轉變，以助客戶使用微軟雲端服務等數字支出時最具價值，以及令營運事半功倍。

【美股焦點】微軟收購動視暴雪　FTC據報暫停內部審判、為和解談判打開大門

【MSFT】微軟盤前逼300美元　上季業績超預期

記者：譚志偉

美股 業績公布 微軟（Microsoft，美：MSFT） 雲端
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【Morning精點】杜蘇芮臨近、天文台將掛一號波｜Burberry昔日尖沙咀旗艦店巨舖租金急挫7成

下一篇文章

【Google母企業績】Alphabet盤後抽升6%　雲服務收入仍勁　開新職位加強與政府溝通
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
【大行報告│內房股】花旗：政治局會議無提「房住不炒」為再推寬鬆政策鋪路　內房股及物管股急彈
【大行報告│內房股】花旗：政治局會議無提「房住不炒」為再推寬鬆政策鋪路　內房股及物管股急彈
【恒指夜期+ADR】夜期收市升512點　阿里美股高港5%越94關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升512點　阿里美股高港5%越94關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌97點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌97點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮明進入本港800公里範圍、明日稍後發出一號波（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮明進入本港800公里範圍、明日稍後發出一號波（不斷更新）
【美股收市】美企績佳道指連漲12日 聚焦議息 納指升0.6%
【美股收市】美企績佳道指連漲12日 聚焦議息 納指升0.6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款