香港書展吸引近百萬人次入場 人均消費達$872 運動消閒博覽及零食世界反應踴躍

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第33屆「香港書展」、第6屆「香港運動消閒博覽」及第3屆「零食世界」於周二（26日）圓滿結束，七天展期反應熱烈，合共吸引近百萬人次入場，當中旅客佔一成，而書展人均消費更達872港元。三項活動匯聚來自36 個國家及地區、近 780 家展商親臨參展，活動非常國際化，為廣大市民提供了別具意義及難忘的夏日盛會。

香港貿發局署理總裁張淑芬表示：「今年香港書展、運動消閒博覽及零食世界反應踴躍，我感到非常振奮。香港全面恢復通關後，不少內地及海外作家和展商親身參與活動，成功吸引更多市民及旅客入場；而政府派發的消費券亦帶動了市民在三個展覽的消費意欲，增添展會的熱鬧氣氛。今年書展以『兒童及青少年文學』為年度主題，大會舉行多元化的文化活動及講座，並在香港特區政府「創意香港」*的贊助下新設『國際文化藝術廊』，為書展加添新元素，向廣大讀者推介各地文學及文化藝術，讓閱讀風氣遍及全城，進一步推動香港成為中外文化藝術交流中心。」



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大會委託研究機構於書展期間進行抽樣調查，訪問逾800位入場人士，深入了解書迷的消費預算及閱讀習慣。調查顯示，受訪者今年在書展的消費金額平均為872元，金額更佔全年購買印刷書籍平均支出 (1,254元) 的70%，反映書展是書迷採購心頭好的重要平台。

調查發現，96%受訪讀者在過去一個月有閱讀印刷書籍，平均閱讀時數為16小時。書展最受讀者歡迎的書籍種類，頭五類分別為小說 (52%)、漫畫(26%)、旅遊(20%)、兒童及青少年讀物(20%)及文學(19%)，其次為自我增值、補充練習、藝術及音樂和心靈勵志等。在電子書方面，有65%受訪者在過去一個月有閱讀電子書，期間他們閱讀電子書的平均時數為9小時。問及到訪書展主要目的時，最多受訪者表示來書展購買最新出版書籍(59%)，另有49%受訪者進場享受購書折扣優惠，25%受訪者參與多元文化活動，18%受訪者打算在書展購買兒童書籍。



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今年書展在場內場外舉行超過600場講座及文化活動，包括八大講座系列，連同由六月底開始於全港各區舉行的「文化七月．悅讀夏季」，估計參與人次超過35萬。

「香港運動消閒博覽」及「零食世界」亦於同日圓滿結束。「香港運動消閒博覽」現場設有多項運動體驗以及模擬遊戲供市民免費試玩，而「零食世界」則搜羅超過1,200 款人氣零食，亦設有一系列工作坊及活動，包括疫後首次回歸的零食試食環節，吸引不少市民熱烈參與，滿載而歸。



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三項活動成功為貿發局下半年活動揭開序幕，下月貿發局將舉辦一連串大型展覽—「美食博覽」、「美食商貿博覽」、「家電•家居•博覽」、「美與健生活博覽」、「香港國際茶展」；9月舉行「CENTRESTAGE」、「香港鐘表展」、「一帶一路高峰論壇」; 10月舉行「香港國際秋季燈飾展」、「香港秋季電子產品展」、「國際環保博覽」；11月舉行「香港國際美酒展」、「香港國際眼鏡展」、「亞洲物流航運及空運會議」; 12月舉行「亞洲知識產權營商論壇」、「潮活11」等，繼續全方位提振香港經濟。

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責任編輯：陳詠妍