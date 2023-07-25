【美股業績】3M面對百億美元賠償金壓力　次季盈利仍勝預期、調升全年業績指引　股價升逾5%

▲ 【美股業績】3M面對百億美元賠償金壓力 次季盈利仍勝預期、調升全年業績指引

美國工業巨頭3M（美：MMM）次季業績好於預期，並上調業績指引，刺激股價於美股早段抽升逾5%，現報110.11美元。3M次季淨銷售額為83.3億美元，按年跌4.3%，經調整每股盈利為2.17美元，好於市場預期的1.73美元。

3M最新預計全年調整後每股收益爲8.6美元至9.1美元，高於此前預期的8.50美元至9美元。而經調整銷售增長預期為跌1%至5%。

上季3M有機銷售額下降2.2%，好於市場預期的跌4.5%，運輸和電子部門有機銷售額下降1.3%，好於市場預期的跌7.6%。

值得留意是，由於永久性化學品PFAS造成的水污染問題，3M陷入法庭糾紛。於今年6月中，3M同意支付高達125億美元的賠償金，以解決與化學品問題有關的部分索賠以及其他索賠。根據協議結果，3M指在今年次季要計入103億美元的稅前費用。

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編輯：袁諾曦