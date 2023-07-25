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【世界經濟】IMF上調今年全球GDP預測至3%　維持中國今明兩年預測不變

宏觀解讀 23:06 2023/07/25

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【世界經濟】IMF上調今年全球GDP預測至3%　維持中國今明兩年預測不變

國際貨幣基金組織（IMF）上調全球今年經濟增長預測，由4月份的2.8%，上調0.2個百分點至3%，2024年預測則維持3%不變，但按過去標準而言，仍屬疲弱水平。

IMF公布最新《世界經濟展望更新》，指全球經濟增長的風險仍偏向下行，惟已消退部分不利風險，當中包括美國債務危機、瑞士銀行業動蕩等風險，加上全球供應鏈的正常化，令大部分國家的通脹問題得以緩解，但仍處於高位，通脹雖較去年改善，惟全年整體通脹率料仍有6.8%，剔除波動性項目的核心通脹率則預計由去年的6.5%，降至今年的6%。

不過，IMF重申，若震盪因素持續，包括俄烏戰事的升級、極端天氣再次出現，可能進一步推升本已處於高位的通脹，令央行出台更嚴厲的貨幣政策。

内地經濟方面，IMF對內地今、明兩年經濟增長預測分別維持5.2%及4.5%不變。不過，當中的增長結構有所改變，消費增長與上次報告預期大致符合，而房地產市場持續低迷拖累投資表現，惟部分影響被強勁淨出口表現所抵消，但隨著全球經濟放緩，IMF提醒，淨出口的貢獻正在下降。

IMF續指，年初結束疫情防控措施時，内地製造及服務業出現大反彈，企業迅速處理積壓的訂單，令淨出口於2月、3月對內地經濟的按月增長作出巨大貢獻。不過，房地產不景氣拖累投資，加上國外需求仍然不足，顯示內地第二季經濟增長動力已經減弱。

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記者：伍鍵文

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