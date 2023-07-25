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【美股焦點】Spotify盤前波動　香港等50地區Premium加價、次季用戶增長超預期

股市 19:39 2023/07/25

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【美股焦點】Spotify盤前波動　香港等50地區Premium加價、次季用戶增長超預期

串流音樂平台Spotify（美：SPOT） 周一（24日）宣布50多個國家及地區的「Premium」將加價，當中香港各項Premium方案加價10元，而英國地區加價1英鎊（約10港元）、美國則加價1美元（約7.8港元）。Spotify周二（25日）公布次季業績，月度活躍用戶及「Premium」訂閱人數大幅超出預期，預測今季每月聽眾數量將達到5.72億。

Spotify 盤前表現波動，盤前曾升3.9%，現倒跌6.9%，報152.5美元。

香港Premium方案中，最平「Individual」由58元加到68元；可連2個帳戶的「Duo」由78元加到88元；可連6個帳戶的「Family」由98元加至108元；學生優惠的「Student」則由29元加到38元。

「Premium」次季用戶增長17%

此外，Spotify次季月活躍用戶數量增至5.51億，超過Spotify的指引和分析師預測的5.27億，而「Premium」訂閱用戶按季增長17%，達到2.2億，超出預期的2.17億。

然而，Spotify次季收入為31.8億歐元，低於分析師預期的32.1億歐元。Spotify表示，次季播客（Podcast）廣告收入增長重新加速，按年增長超過30%，然而部分廣告價格走軟所抵消。Spotify上季調整後營運虧損為1.12億歐元，好於此前指引的蝕1.29億歐元。

Spotify預計，第三季「Premium」會員將增加400萬，總體月活躍用戶數將增加2100萬，季度收入指引為33億歐元，

相關文章：

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責任編輯：李哲毅

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