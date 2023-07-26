書展銷情不如預期　展商歸咎港人多外遊

一連七日的書展昨天閉幕，縱然有著疫情解封和全面通關的大好形勢，但今年書展的銷情未如預期般暢旺。有書商表示今年人流和營業額不如預期的多，只比上年高出約一成，甚至有書商指人流和銷量都比去年差。即使人山人海的零食展，展商亦表示周六日的營業額不太理想，估計太多港人選擇北上或外遊，書展和零食展的魅力似已失色不少。

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人流管制引導影響書展銷情

據香港貿易發展局提供數據，今年書展和零食世界、運動消閒博覽合共吸引近百萬人次入場，當中旅客佔一成，而書展人均消費更達872港元。但相較於零食展的人山人海，書展的人流較為疏落。天窗出版社行政總裁李偉榮表示，今年入場人數和營業額都沒有明顯增加，尤其周六日也沒有預期的多人，他指可能是入場者都先被會展引導人流到5樓的零食和運動消閒展，再之後才回到1樓，他們擠逼過後已沒氣力逛書展，也沒有很大的意欲消費。

事實上，揭幕前大多人都預期，書展會受惠於防疫政策解除、全面通關等因素，但結果不如預期。李偉榮表示除了被零食和運動消閒展搶走人流，他認為移民潮也是一大因素，不少有消費力的中產和家長都移民了，他指過去幾年有關移民的書籍都有不少銷量，反而今年比較普通，或與很多想移民的人都已離港了有關。至於中國遊客，他指大概只佔一成左右，也沒見到對銷情有很關鍵的影響。問到人均消費多寡，他指實際平均只有200至300元左右，雖然也有一口氣買1,000多元的，但只是非常少。

中國旅客只佔約一成不影響銷情

點子出版總編輯余禮禧表示，今年他們比去年擴大了三分之一展區，他本來預期所有防疫措施解除後應該比去年好，但是人流和營業額也沒明顯增加。他指沒見到幾年前很多拖著行李箱的旅客，感覺人流甚至比去年還是疫情時少了一成，營業額保持到和去年差不多，上下不會超過一成。銷量最好的是笑話書，他認為或與香港近年社會氣氛較沉重有關，希望這些休閒書籍能讓港人輕鬆一點。

香港青年協會高級經理（出版）周若琦也表示，今年會展的人流和營業額都只比去年好一點，增長約有一成：「不算非常好，只能說是有增長」。比較好賣的書都是針對青年讀者的書，亦有一些專業性質的，如由旗下幼稚園校長推出的幼兒學習書籍。她指感覺人流和上年差不多，是看到有中國遊客入場，但受惠比較多的是文具館、零食館那類展館，她們自己就不太看到有幫助銷情。

旺丁不旺財、人均消費低

書展參展商認為被零食展搶走人流，但零食展的展商卻覺得只是旺丁不旺財。專營泰國零食的食品商泰三有限公司的負責人紀敏輝表示，就算見到人山人海，但實際上今年的人流比去年少：「去年更加誇張，根本是人逼人的」，他估計或與全面通關後，港人熱衷在假期北上或外遊有關。「即使周六日也只有下午的時段比較多人，平常時段是少很多人的。」他說。

銷情方面也是少了，他指去年入場者比較肯消費，花費也比較多，今年人流和營業額比去年少了10-15%左右，人均消費也只有100-200元，最多也不超過600元，銷量比較好的是炸雞皮。

同場還有運動消閒博覽，雖然受惠於零食展而有不錯人流，但實際也只是旺丁不旺財。人魚學校My Water Journey創辦人鍾宛澄表示，今年是首次參加運動消閒展，參展本意是為人魚課程招生，招生成績不算太理想，但就吸引到一些有興趣的人來了解，她指學校的 Instagram 讚數在幾天展期間有了約一成增長：「還算是有一些成績」。

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本報記者：李智賢

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