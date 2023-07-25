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天鑽天台特色戶818萬易手　3年多貶值約一成

股樓投資 19:17 2023/07/25

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美聯物業彭曉君表示，為加快放售流程，部分放盤一再下調叫價，其中大埔天鑽1座頂層連天台戶，實用面積524平方呎，屬兩房設計。據悉，單位早前以888萬元放售，獲後減價至818萬元後獲外區用家議價20萬元，以798萬元承接，折合呎價約15,229元。

業主於2020年5月以888.3萬元購入物業，持貨3年多，帳面蝕約90.3萬元，蝕幅約一成。

延伸閲讀：【陪你睇會所】旺角ONE SOHO會所具優閑氣息 8月中以現樓形式再開售【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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