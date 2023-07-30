  • 29°C
香港時間 : 2023730日 (週日) 07:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

湯文亮：現在最好買新樓

名人薈萃 07:00 2023/07/30

分享：

分享：

有年輕朋友打算買樓，問我有沒有好提議，我話現在最好買新樓，年輕朋友話我「靠害」，現在新樓大減價，買新樓隨時即買即輸，我話不用擔心這麼多，如果擔心蝕錢，很多人蝕得多，現在買新樓最重要是可以選擇，不像在市旺時，物業代理「吹到發癲」，最後連2、3樓都買，現在看不上眼可以不買，等下一個新樓盤，可能會更加便宜。

同場加映：【青姐話】風險避無可避  啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

很多人未必會知道，地產商不會在樓市暢旺市推出優質單位發售，大多數推售一些質素稍差，甚至很差的單位，但會給多些佣金及回贈，不但重賞之下，必有勇夫，而且亦有買家貪圖那些金額不菲回贈，即使很差的單位亦不介意，所以才會出現「一鋪清袋」，老實說，那些業主以後找人買就艱難，但物業代理會話，樓宇是用來住，不是用來炒，賣不出亦沒有什麼大不了，那些業主賣不出那些劣質單位，仲要捱一記悶棍，真的是很可憐。

優質單位可遇不可求

現在市況不佳，地產商如果要賣樓，一定要推出一些比較優質，甚至非常優質單位，就不會給高回贈，令到買樓的人有錯覺，以為地產商大幅減價，其實減的確有減，不過不是減得很多，最主要就是可以買到一些可遇不可求的優質單位，老實說，那些單位在市旺的時候，有錢都未必有機會買到，地產商不推盤，想買都沒有。

現在買新樓 優勢多

有人話現在利息這麼高，買樓是否很笨，老實說，如果不是利息高，地產商又毋須賣樓，不過，就算買新樓都不好買短期入伙新樓，如果買18個月之後才入伙新樓，不但在這18個月不用付高息，而且在18個月之後，利息有機會下調，屆時樓價就算未能調頭回升，都不會繼續下跌，有這麼多優勢，為甚麼不買新樓。

節錄自第820期《iMoney Wealth》鑑古知今

 

同場加映：【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

 

開啟hket App，閱讀全文
湯文亮 經濟 樓價 地產 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【職場熱話】50歲前財務經理被裁員找不到工作 網民：香港地打工仔到20歲尾就要有危機意識
【職場熱話】50歲前財務經理被裁員找不到工作 網民：香港地打工仔到20歲尾就要有危機意識
【職場熱話】港大文科女後畢業入行翻譯 怕被淘汰想轉行做地盤建築業
【職場熱話】港大文科女後畢業入行翻譯 怕被淘汰想轉行做地盤建築業
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【女生理財】收入不高的女生 要狠狠做呢四件事 ! 令自己人生從此改變
【女生理財】收入不高的女生 要狠狠做呢四件事 ! 令自己人生從此改變
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款