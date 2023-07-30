湯文亮：現在最好買新樓

有年輕朋友打算買樓，問我有沒有好提議，我話現在最好買新樓，年輕朋友話我「靠害」，現在新樓大減價，買新樓隨時即買即輸，我話不用擔心這麼多，如果擔心蝕錢，很多人蝕得多，現在買新樓最重要是可以選擇，不像在市旺時，物業代理「吹到發癲」，最後連2、3樓都買，現在看不上眼可以不買，等下一個新樓盤，可能會更加便宜。

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很多人未必會知道，地產商不會在樓市暢旺市推出優質單位發售，大多數推售一些質素稍差，甚至很差的單位，但會給多些佣金及回贈，不但重賞之下，必有勇夫，而且亦有買家貪圖那些金額不菲回贈，即使很差的單位亦不介意，所以才會出現「一鋪清袋」，老實說，那些業主以後找人買就艱難，但物業代理會話，樓宇是用來住，不是用來炒，賣不出亦沒有什麼大不了，那些業主賣不出那些劣質單位，仲要捱一記悶棍，真的是很可憐。

優質單位可遇不可求

現在市況不佳，地產商如果要賣樓，一定要推出一些比較優質，甚至非常優質單位，就不會給高回贈，令到買樓的人有錯覺，以為地產商大幅減價，其實減的確有減，不過不是減得很多，最主要就是可以買到一些可遇不可求的優質單位，老實說，那些單位在市旺的時候，有錢都未必有機會買到，地產商不推盤，想買都沒有。

現在買新樓 優勢多

有人話現在利息這麼高，買樓是否很笨，老實說，如果不是利息高，地產商又毋須賣樓，不過，就算買新樓都不好買短期入伙新樓，如果買18個月之後才入伙新樓，不但在這18個月不用付高息，而且在18個月之後，利息有機會下調，屆時樓價就算未能調頭回升，都不會繼續下跌，有這麼多優勢，為甚麼不買新樓。

節錄自第820期《iMoney Wealth》鑑古知今

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