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【人民銀行】潘功勝接替易綱任人行行長　曾任職工行及農行

宏觀解讀 19:35 2023/07/25

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【人民銀行】潘功勝接替易綱任人行行長　曾任職工行及農行

人大常委會任命潘功勝為人民銀行行長，接替易綱；潘功勝早前已被任命為人行黨委書記，兼任國家外匯管理局局長。1963年出生的潘功勝，是中國人民大學經濟學博士，研究員、劍橋大學博士後學者及哈佛大學高級研究員，2012年調任央行副行長前，擁有豐富的商業銀行管理經驗，曾經歷工商銀行 （01398） 和農業銀行 （01288） 的重組、改制及上市。

潘功勝出身於工行，於工行近15年時間，曾任人力資源部副總經理，計劃財務部副總經理，深圳市分行副行長，計劃財務部總經理、股份制改革辦公室主任，董事會秘書。他及後於2008年轉任農業銀行副行長，2010年農行成功登陸資本市場，分管財務重組、股份製改造、農行IPO等事項具體運作的潘功勝，被視為是農行成功IPO的關鍵性人物。

2012年6月，潘功勝離開金融機構，調任人民銀行副行長，2015年成為國家外匯管理局局長，他同時為互聯網金融風險整治領導小組負責人，包括打擊加密貨幣及監管金融科技公司。

外電早前引述消息指，當局在6月底才敲定潘功勝接替易綱，擔任人民銀行行長的計劃，原因是他擁有國際背景，更容易與全球央行行長合作。

相關文章：

【人民銀行】潘功勝任人行黨委書記　傳將接替易綱擔任人行行長（第二版）

記者：伍鍵文

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經濟 農業銀行（01288） 工商銀行（01398） 財政政策 中國市場 Fintech 中國人民銀行 潘功勝 易綱
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