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【裝修攻略@iM網欄】電話跌落床 裝修乜都話要再加錢

名人薈萃 08:00 2023/07/28

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裝修戶主其中一個最害怕的詞語就是「加錢」。筆者第一次裝修，明明訂好傢俬，突然被問「要唔要做靚修口」。

同場加映：【青姐話】風險避無可避  啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

「甚麼？你幫我造的修口是不靚的、要加錢才會造靚佢嗎？」

答案出乎我意料之外──

「……唔係。你唔加錢，我根本唔會幫你修口。」

又唔想突然被加錢，又唔想出現左呢一條罅，其實可以自己DIY處理，用填縫膠又得，用海棉條又得。但當然最好就係唔好有呢一條罅出現，附加收費固然令人頭痛。如何可以避免呢？

其實裝修平台的監察角色係好重要，當中包括提供報價格式，三方對工程細節一目了然，減少模糊、任由演繹的爭議位。就必須後議的項目，平台亦可發揮行業資料庫角色，又或者進行往績查核，那除了可以解決不合理後加費用的問題，更可避免裝修公司就不同地區/單位類型，進行「海鮮價」報價的風險。

同場加映：【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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