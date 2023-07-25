【來港租樓潮】國內大學生唔睇樓就租特色單位　新寶城兩房連天台戶1.68萬租出

中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行分行經理關偉豪表示，分行最新促成一宗新寶城租賃成交，單位為5座一伙頂層連天台特色戶，實用面積378平方呎，採兩房間隔，單位座向西北方，擁天台，向銀綫灣海景，叫租1.7萬元，最新以16800元租出，平均實用呎租44元。

中原地產關偉豪指，新買家為國內大學生，因市場缺盤，見上址傢電齊全，在無睇樓下，15分鐘即決定簽約承租，並一次過繳付一年租金20.16萬元。據悉，業主於2010年7月以263萬元購入單位，現成功租出，可享高達7.7厘租金回報。

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