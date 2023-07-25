【一圖看清】「房住不炒」大降溫　今年僅兩場重要會議提及

中外證券市場均關注中央最新對「房住不炒」的表述，統計每年底為來年計劃的中央經濟工作會議、3月的政府工作報告目標、每年4月、7月、10月及12月的政治局會議等6場中央最高層關鍵會議上，對房地產表態後發現，自從提及「房住不炒」後，首次在7月的政治局會議上，未提及「房住不炒」。

「房住不炒」在2016年底的中央經濟工作會議上，作為2017年計劃而首次提出，其後在3月的政府工作報告目標時亦有提到，不過，就未有在2017年的政治局會議上有提及。

最高峰時是在2020年開始，在中央6場重要會議中，共提到4次，而歷來10月及12月的政治局會議，均沒有提及「房住不炒」。值得留意的是，當年8月中央提到房地產企業的「三條紅綫」的監管要求（即要求內地房地產發展商，剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍，並按照踩綫數目分為「紅、橙、黃、綠」四檔），以收緊房企融資。9月部份房企已參與試點計劃，2021年1月全面推擴，內房股走勢急轉直下。

到2023年，去年底的中央經濟工作會議仍提及「房住不炒」，同時亦提改善行業資產負債狀況，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。3月的政府工作報告目標沒有提及，只講到有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，促進房地產業平穩發展。

而4月的政治局會議，則重提「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進房地產市場平穩健康發展，推動建立房地產業發展新模式」。

7月的政治局會議指，「要切實防範化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。」由於提及適時調整優化房地產政策，令市場加強對政策轉變的期望，刺激內房股大升。

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記者：譚志偉