  • 32°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一圖看清】「房住不炒」大降溫　今年僅兩場重要會議提及

股市 19:29 2023/07/25

分享：

分享：

中外證券市場均關注中央最新對「房住不炒」的表述，統計每年底為來年計劃的中央經濟工作會議、3月的政府工作報告目標、每年4月、7月、10月及12月的政治局會議等6場中央最高層關鍵會議上，對房地產表態後發現，自從提及「房住不炒」後，首次在7月的政治局會議上，未提及「房住不炒」。

「房住不炒」在2016年底的中央經濟工作會議上，作為2017年計劃而首次提出，其後在3月的政府工作報告目標時亦有提到，不過，就未有在2017年的政治局會議上有提及。

最高峰時是在2020年開始，在中央6場重要會議中，共提到4次，而歷來10月及12月的政治局會議，均沒有提及「房住不炒」。值得留意的是，當年8月中央提到房地產企業的「三條紅綫」的監管要求（即要求內地房地產發展商，剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍，並按照踩綫數目分為「紅、橙、黃、綠」四檔），以收緊房企融資。9月部份房企已參與試點計劃，2021年1月全面推擴，內房股走勢急轉直下。

到2023年，去年底的中央經濟工作會議仍提及「房住不炒」，同時亦提改善行業資產負債狀況，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。3月的政府工作報告目標沒有提及，只講到有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，促進房地產業平穩發展。

而4月的政治局會議，則重提「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進房地產市場平穩健康發展，推動建立房地產業發展新模式」。

7月的政治局會議指，「要切實防範化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。」由於提及適時調整優化房地產政策，令市場加強對政策轉變的期望，刺激內房股大升。

相關文章：

【大行報告】瑞銀解讀政治局會議　下半年料降息0.1厘降準25基點　不提「房住不炒」房策有望加碼

【大行報告│內房股】花旗：政治局會議無提「房住不炒」為再推寬鬆政策鋪路　內房股及物管股急彈

【內房危機】官媒強調「房住不炒」定位應長期堅持　內房將從「三高」模式進入市場規模較小但平穩發展階段

記者：譚志偉

港股 中國市場 貨幣政策 財政政策 內地物業 經濟數據表現 中共中央政治局 經濟
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【人民銀行】潘功勝接替易綱任人行行長　曾任職工行及農行

下一篇文章

【恒指夜期+北水】北水轉走61億　77億沽三大ETF　恒指夜期越19500關（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股盤前】美國一連兩日議息會議開始　美長債息升逾1%撲4厘　道指期貨跌20點（不斷更新）
【美股盤前】美國一連兩日議息會議開始　美長債息升逾1%撲4厘　道指期貨跌20點（不斷更新）
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
【恒指夜期+ADR】夜期收市升512點　阿里美股高港5%越94關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升512點　阿里美股高港5%越94關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉走61億　77億沽三大ETF　恒指夜期越19500關（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水轉走61億　77億沽三大ETF　恒指夜期越19500關（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮明進入本港800公里範圍、明日稍後發出一號波（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮明進入本港800公里範圍、明日稍後發出一號波（不斷更新）
【港區國安法】袁弓夷長女袁彌望、兒子袁彌昌遭帶走調查　前者有份創辦「彌明生活百貨」股價微跌
【港區國安法】袁弓夷長女袁彌望、兒子袁彌昌遭帶走調查　前者有份創辦「彌明生活百貨」股價微跌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款