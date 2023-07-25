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【Twitter改名】美國有近900個「X」註用商標　Twitter更名或面臨知識產權挑戰

科技 19:04 2023/07/25

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Elon Musk昨（24日）高調地將其持有的社交平台Twitter，更名為「X」。正當大眾都在適應「X」的轉變時，有外媒揭示，由於美國與「X」相關的註冊商標眾多，Twitter改名之路未必順遂。

【經典再見】Twitter正式更名「X」　新Logo已啟用

外媒《彭博社》引述美國商標律師Josh Gerben指，美國有近900個與字母「X」相關且活躍的商標註冊。這些商標註冊更是涵蓋了各個行業，就連微軟（Microsoft）也在2003年起，便擁有與其Xbox遊戲系統相關的「X」商標；Meta的Threads亦擁有一個於2019年註冊、用於軟件和社交媒體等領域的美國商標，其中便包含了一個藍白字母「X」。

如何才能構成侵權

由於商標旨在保護品牌名稱、標識（logo）和標語等識別商品來源的內容，若然商標擁有者認為其他品牌作出的舉動會混淆消費者，影響其權益時，便可以控訴對方侵權，並要求對方暫停相關行為及作出金錢賠償。因此，Gerben直言：「Twitter會因此被某人起訴的可能性是100%。」 

Loeb & Loeb律師事務所的商標律師Douglas Masters則指，考慮到保護單一字母的難度，尤其是像「X」這種在商業上較受歡迎的字母，Twitter新商標的保護可能僅限於與其標識設計非常相似的圖形。「這個標識沒有太多的特色，所以保護範圍會很窄。」

【純文字之爭】又一新文字對手？　TikTok推出新功能　支援發表純文字帖文

【Twitter派錢】分廣告收益予Twitter創作者　美國KOL獲派18萬

責任編輯：殷凱怡

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