【女子世界盃2023】美韓混血小將上陣 打破塵封24年紀錄

周二（25日）舉行的女子世界盃H組首輪賽事中，南韓雖然以0比2不敵南美球隊哥倫比亞，但陣中一名混血小將上陣，打破24年前的最年輕出場球員紀錄。

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美國與南韓混血小將Casey Phair周二後備上場，以16歲26日之齡，打破1999年尼日利亞球員Ifeanyi Chiejine的16歲34日紀錄，成為賽事史上最年輕披甲球員。

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Casey Phair在南韓出生，於美國成長，父母在其數月大時已移居美國新澤西州。她自幼開始接觸足球，上賽季加入Pingry School球隊，並在15場高中賽事攻入25球。Casey Phair分別與美國及南韓女子國家隊訓練，最終決定代表後者出賽。

部分本屆賽事受關注球員

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今年春天舉行的亞洲盃女子U17外圍賽中，Casey Phair僅用兩場攻入5球。她的出色表現順利吸引成年國家隊青睞，成為隊史首位混血球員，更獲選入今次女子世界盃南韓代表隊名單。

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責任編輯：吳漢培