▲ 【大行報告│293】摩通：市場低估國泰航空的疫後盈利能力 升評級兼調高目標價三成

隨疫後出行恢復，摩根大通看好亞洲航空股前景，認為目前亞洲航空股運力恢復速度，落後於需求上升趨勢，特別是香港及內地，預期國泰航空 （00293） 會跟隨其他亞洲航空公司如新加坡航空及卡塔爾航空的復甦步伐，首季盈利將勝預期，因此調升國泰航空評級至「增持」，目標價升29%至11元，認為市場低估其疫後盈利能力。

國際航空運輸協會（IATA）預期，亞太區航班於夏季旅遊旺季將急升，因相對於北美及歐洲，當地是最後一個重新開放的地區，而從IATA追蹤的訂單所見，亞洲航班於5至9月期間增長135%。

更多顧客選擇特選經濟客位 推高客艙收入

摩通指，亞洲航空業重啟受到環球勞動力不足所制約，包括機師短缺，航天供應鏈緊張，波音及空巴兩大飛機設備製造商在大量訂單積壓下難以滿足交付時間表。從北美及歐洲經驗所見，即使燃油成本下降及經濟放緩，機票價格仍維持高企，對於供應更緊的亞洲區來說或是正面預期。

與此同時，環球航空業的盈利能力受到高端性趨勢所推動，更多顧客選擇特選經濟客位，而據漢莎集團估計，特選經濟客位收入較傳統經濟客位高33%，亦較商務客位高6%，故吸引更多傳統航空公司如國泰、星航、日航等推出相關服務，有助推高客艙收入。

摩通指，國泰航空上半年在香港市場佔有率約56%，隨香港受惠於內地長途轉機航班需求上升，對國泰來說屬正面因素，故看好國泰前景。

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編輯：陳韻妍