▲ 【大行看法】政治局會議後股市點走？ 瑞銀：未來一周股市表現或成下月走勢關鍵

市場普遍認為7月中央政治局會議釋出了更為積極的政策基調，瑞銀發表報告指，政治局會議的訊息對市場情緒廣泛正面，但投資者或要觀望更多實行計劃的細節後才會行動。

瑞銀指，據歷史數據來看，股市在7月政治局會議後的反應並不一致，不過，若及後一周股市表現向好，下個月股市表現也是正面。從風險角度來看，鑑於中央定調支持經濟的步伐，認為現時MSCI中國的風險回報維持吸引。該行看好互聯網、白色家電、啤酒、體育用品、休閒及保險板塊。

瑞銀指，國務院對民營企業的態度積極，包括督促改善民營企業經營環境，以及加快企業現金付款。當局亦有意推動數字和平台經濟健康發展，令該行加強看好互聯網行業。

另外，瑞銀形容，當局提到促進汽車、電子產品、家居用品及體育等消費領域的支出也令人欣慰，雖然消費復甦或較廣泛的經濟恢復滯後，但基於估值低迷以及投資者持倉較低，繼續認為特定的消費領域具吸引力。

相關文章：

【大行報告】瑞銀解讀政治局會議 下半年料降息0.1厘降準25基點 不提「房住不炒」房策有望加碼

【大行報告】美銀：中央政治局會議訊號好於預期 惟具意義的措施或延遲實現

【大行看法】施羅德：中港股市估值便宜 房地產刺激政策成經濟復甦關鍵

編輯：袁諾曦