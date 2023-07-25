▲ 【恒大危機】許家印據報主持保交樓會議 恒大據稱「住宅爛尾項目不多」（資料相片）

中國恒大 （03333） 上周公布過去兩個財年業績，總負債水平去年底升至2.4萬億元 （人民幣，下同）。內媒《財聯社》引述消息指，恒大主席許家印周一（24日）主持恒大保交樓會議，詢問集團各地區情況。

報道引述匿名消息人士聲稱，目前恒大住宅項目爛尾情況不多，部分爛尾樓盤主要位於昆明、貴陽等地的文旅項目，有部分未售項目，基本都是抵賬房，因政府不認可，不在保交樓範圍之內。

恒大去年初停牌後，今年9月將停牌滿18個月，若未能滿足復牌條件，聯交所依例將啟動除牌程序。

目前恒大面對7月31日的清盤呈請聆訊，亦需與境外債權持有人舉行會議，預計將於8月底表決境外債務重組，9月5日、6日再於法庭舉行聆訊，決定是否認可投資結果。

另外，同系恒大汽車 （00708） 預計於周三（26日）公布2021年、22年業績。

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編輯：麥德銘