【陪你睇會所】旺角ONE SOHO會所具優閑氣息　8月中以現樓形式再開售

由信置、莊士及市建局合作發展的旺角ONE SOHO近日已取得滿意紙，先對傳媒開放項目的會所供參觀。項目會所設於2樓，命名為THE CLUBHOUSE，主要由三個部份組成，分別為宴會廳、共享休閒空間及戶外花園。其中宴會廳以天窗設計，引入天然日光，打造光影效果。而戶外花園則備有燒烤設備及優閑雅座，能供住戶舉辦聚餐的位置。

THE CLUBHOUSE

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信置執行董事田兆源稱，ONE SOHO累售191伙，佔已推出單位239伙近八成，套現逾13億元。現時已取得滿意紙，預計於於8月起陸續發信通知業主收樓，並部署下月中以現樓形式推售餘貨。樓盤的管理費為每方呎約5元。另外，田兆源預告，集團部署年內推售將軍澳日出康城凱柏峰III應市。

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