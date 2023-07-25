【暑假好去處】奧海城辦「尋找運動新星」活動 8月6日全港免費參加 點樣可以免費參加專業運動課程？

杭州亞運會於今年9月23日開幕，信和集團得到中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）支持，即日起在奧海城二期舉辦「尋找運動新星」計劃，尋找有潛質的孩子並為他們提供免費訓練，參與現場活動可獲個人運動潛能分析報告。另外，信和集團旗下4大商場其中包括集團旗下奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場會直播HOY TV 頻道。

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奧海城二期活動大堂在7月26日至8月27日期間特設6個不同體能項目，分析參加者的運動潛能，與超過30個熱門運動項目配對，完成挑戰後，參加者將可獲得個人運動潛能分析報告，活動可了解自己的運動能力，然後更會為參加者推薦較有優勢的運動項目，讓他們可選擇自己合適及可持續參與的運動。

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如報告得出與較有優勢的運動項目完美配對的參加者，將可以獲得「運動新星」S+ REWARDS電子勳章，可以免費參加12項指定運動課程其中之一，包括3x3 籃球、滑板、拳擊、跑步、欖球、乒乓球、劍擊、運動攀登、霹靂舞、足球、藝術體操、單車 （每項運動額滿即止）。而其他參加者亦可以取得「運動健兒」S+ REWARDS電子勳章，有機會以優惠價參加上述課程之一。上述課程將為期約4 至 8 個星期，並由專業教練指導。

另外，「奧夢成真」的專業運動教練將於逢星期六下午2時至5時駐場，為各參加者講解運動潛能分析報告，每節約5-10分鐘，完成「尋找運動新星」挑戰之參加者可免費參加 （名額有限，先到先得）。

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活動詳情及參與方法：

奧海城「尋找運動新星」運動挑戰區 日期： 2023年7月26日至8月27日 時間： 中午12時至晚上8時 地點： 奧海城2期地下活動大堂 參加辦法： －S+ REWARDS 會員只要憑2點數或 Olympian Kids 會員憑 200積分即可參加各項挑戰。 －8月6日為全民運動日，當日所有參加者均可無條件參加挑戰 （即場參加，名額先到先得）。 「尋找運動新星」6項體能挑戰： 1. 「高腿長頸鹿」- 3分鐘高抬腿，測試心肺耐力 2. 「大力猴子擂台」- 用盡全力手握儀器，測試前臂肌肉力量 3. 「河馬牙醫」- 挑戰坐體前伸，測試腰背及大腿後肌的柔軟度 4. 「跳出鱷魚潭 」- 立定跳遠，測試下肢肌肉的爆發力 5. 「大象耐力擂台」- 平板支撐，測試核心肌群肌耐力 6. 「企鵝拍擋」 - 閉目單腳站立，測試平衡力 （此項測試並非於專業指導下進行。測試成績及分折結果只供參考。）

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信和集團集團市務總經理梁翠珊表示，信和集團希望及早啟蒙更多未來運動之星，集團率先推出「尋找運動新星」計劃，為有潛質參加者提供專業培訓。而新興運動如霹靂舞、滑板及運動攀登亦是「尋找運動新星」計劃中所提供的運動訓練項目之一。

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