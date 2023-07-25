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【暑假好去處】奧海城辦「尋找運動新星」活動 8月6日全港免費參加 點樣可以免費參加專業運動課程？

理財智慧 18:10 2023/07/25

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杭州亞運會於今年9月23日開幕，信和集團得到中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）支持，即日起在奧海城二期舉辦「尋找運動新星」計劃，尋找有潛質的孩子並為他們提供免費訓練，參與現場活動可獲個人運動潛能分析報告。另外，信和集團旗下4大商場其中包括集團旗下奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場會直播HOY TV 頻道。

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    奧海城二期活動大堂在7月26日至8月27日期間特設6個不同體能項目，分析參加者的運動潛能，與超過30個熱門運動項目配對，完成挑戰後，參加者將可獲得個人運動潛能分析報告，活動可了解自己的運動能力，然後更會為參加者推薦較有優勢的運動項目，讓他們可選擇自己合適及可持續參與的運動。

    【職場熱話】經常轉工究竟是好事是壞事？ 網民：除非是少量工種否則並非好事，詳見【下一頁

    如報告得出與較有優勢的運動項目完美配對的參加者，將可以獲得「運動新星」S+ REWARDS電子勳章，可以免費參加12項指定運動課程其中之一，包括3x3 籃球、滑板、拳擊、跑步、欖球、乒乓球、劍擊、運動攀登、霹靂舞、足球、藝術體操、單車 （每項運動額滿即止）。而其他參加者亦可以取得「運動健兒」S+ REWARDS電子勳章，有機會以優惠價參加上述課程之一。上述課程將為期約4 至 8 個星期，並由專業教練指導。

     

    另外，「奧夢成真」的專業運動教練將於逢星期六下午2時至5時駐場，為各參加者講解運動潛能分析報告，每節約5-10分鐘，完成「尋找運動新星」挑戰之參加者可免費參加 （名額有限，先到先得）。

    【絕世好公司】華御結全面提升福利 擴展醫療保障至所有全職員工子女，詳見【下一頁

    活動詳情及參與方法：

    奧海城「尋找運動新星」運動挑戰區
    日期：2023年7月26日至8月27日
    時間：中午12時至晚上8時
    地點：奧海城2期地下活動大堂
    參加辦法：

    －S+ REWARDS 會員只要憑2點數或 Olympian Kids 會員憑 200積分即可參加各項挑戰。

    －8月6日為全民運動日，當日所有參加者均可無條件參加挑戰 （即場參加，名額先到先得）。

     

    「尋找運動新星」6項體能挑戰：

    1. 「高腿長頸鹿」- 3分鐘高抬腿，測試心肺耐力

    2. 「大力猴子擂台」- 用盡全力手握儀器，測試前臂肌肉力量

    3. 「河馬牙醫」- 挑戰坐體前伸，測試腰背及大腿後肌的柔軟度

    4. 「跳出鱷魚潭 」- 立定跳遠，測試下肢肌肉的爆發力

    5. 「大象耐力擂台」- 平板支撐，測試核心肌群肌耐力

    6. 「企鵝拍擋」 - 閉目單腳站立，測試平衡力

    （此項測試並非於專業指導下進行。測試成績及分折結果只供參考。）

     

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    信和集團集團市務總經理梁翠珊表示，信和集團希望及早啟蒙更多未來運動之星，集團率先推出「尋找運動新星」計劃，為有潛質參加者提供專業培訓。而新興運動如霹靂舞、滑板及運動攀登亦是「尋找運動新星」計劃中所提供的運動訓練項目之一。

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    撰文 : 陳美鳳

    霹靂舞 奧委會 好去處 運動 教練 亞運會 現場活動 荃新天地 Citywalk 屯門市廣場 tmt plaza 奧海城 Olympian City

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