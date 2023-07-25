【香港衛星股】香港航天科技「ASPACE香港衛星製造中心」開幕　首枚衛星明年出廠、年產能200顆

▲ 【香港衛星股】香港航天科技「ASPACE香港衛星製造中心」開幕 首黷衛星明年出廠、年產能200顆

香港航天科技集團 （01725） 位於將軍澳科學園的「ASPACE香港衛星製造中心」周二（25日）正式開幕，是香港首間衛星製造中心。香港航天科技聯席主席兼行政總裁文壹川指出，集團現時已接獲15張人造衛星製造訂單，均屬商業民用，相關訂單在今年可產生部分收入，明年年初將有第一顆衛星出廠，而廠房每年設計產能達200個商業衛星。

文壹川續指，公司首批訂單的衛星將用作地球環境監測，主要獲取如天氣、農業、工業，水利、海洋、土地等資訊，又指集團已與40多個國家接洽，商討合作空間，惟未有透露訂單出自哪些國家或企業。

全球每年衛星需求量約3萬 產能不足8000

據公司介紹，該中心佔地約20萬平方呎，配備18套分系統及200多套精密設備，一年可生產200顆以上30至1000公斤量級的商業衛星產品。除了上述地球環境監測用途，文壹川稱，廠房可生產用於通訊、導航、雷達、光學及碳檢測的人造衛星。

文壹川指出，全球衛星每年產能只有6000至8000顆，較每年需求量約3萬個，有明顯落差，而該中心的目標市場的規模於2027年達300億美元，認為業務增長擁有潛力。

文壹川表示，本港的獨立關稅區地位、完善的人才引進機制，以及快捷的清關程序，有利其全球採購零件，令製造及數據服務成本減少逾2成，認為在本港設廠更具競爭力。

對於中美關係持續緊張，去年卸任科大校長、ASPACE首席科學家兼首席戰略官史維指，集團雖然立足香港，但會以「國際的前沿為著眼點」，亦有信心符合當地的政策與法規。

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記者：伍鍵文