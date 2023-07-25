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【阿里總部地】杭州前書記周江勇被判死緩、沒收所有身家　涉受賄1.82億人幣

股市 17:49 2023/07/25

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【阿里總部地】杭州前書記周江勇被判死緩、沒收所有身家　涉受賄1.82億人幣

央視新聞指，浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇受賄一案宣判，周江勇因受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，對周江勇受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

周江勇2021年墮馬前為阿里巴巴  （09988）  總部地杭州市主要領導，當時正值內地強力監管整頓互聯網企業，其涉賄事件曾外界猜測阿里巴巴、螞蟻集團以至馬雲有否牽涉其中，但周江勇被起訴過程中，未有提及涉及甚麼企業。

安徽省滁州市中級人民法院公開宣判，稱經審理查明：2001年至2021年，周江勇利用職務便利以及職權等，為有關單位和個人在工程建設、項目承攬、土地獲取、案件處理等事項上提供幫助，直接或者通過其親屬非法收受財物共計1.82億餘元（人民幣，下同）。

滁州市中級人民法院認為，周江勇的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，依法應從嚴懲處，鑑於周江勇到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，法庭遂作出上述判決。

相關文章：

【阿里總部地】杭州前書記周江勇認受賄1.93億人民幣、擇期宣判　涉土地相關事項　

【阿里總部地】杭州前書記周江勇被起訴非法收受「巨額財物」　無點名涉案企業

編輯：李哲毅

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