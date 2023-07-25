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幣安尋求駁回美國CFTC訴訟 料周四回應

環球政經 17:30 2023/07/25

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根據最近的一份法庭文件，加密貨幣交易所幣安（Binance）及其行政總裁趙長鵬，正計劃尋求駁回美國商品期貨交易委員會（CFTC）的起訴，預計將於7月27日提交對訴訟的回應。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）此前對幣安及其行政總裁趙長鵬提出訴訟，指控其違反了《商品交易法》和相關聯邦法規。CFTC稱，幣安一直在營運一間「非法」的交易所，並制定了具欺騙性的合規計劃。

此外，今年6月，幣安和趙長鵬還遭到了美國證券交易委員會（SEC）的起訴，SEC指控他們經營了一張"欺騙之網"，並列出了對他們及其美國交易所營運商的13項指控。

此外，據報道，幣安正在接受司法部的調查，原因是可能存在洗錢和違反制裁的行為。

幣安和CFTC都沒有立即回應路透社就此發表評論的請求。隨著圍繞加密貨幣交易所的監管審查不斷增加，這一情況表明幣安及其創辦人面臨重大的法律挑戰。

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撰文 : 林斯凱

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