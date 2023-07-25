歐央行調查：歐元區企業貸款需求創歷史低位 本季料續下降

歐洲央行過去一年一直提高利率，努力在抑制通脹同時，不使歐元區陷入衰退。該央行對大型銀行進行的一項最新調查顯示，歐元區企業的貸款需求已創下歷史新低。

調查顯示，2023年第二季，企業對貸款的淨需求大幅下降，降至2003年開始調查以來的最低水平。預計本季貸款需求將繼續下降，但跌幅將小於上一季。

銀行報告稱，它們獲得資金的渠道惡化，導致它們收緊信貸標準。盡管與上一季相比，報告收緊信貸標準的銀行比例略有下降，但仍高於歷史平均水平。銀行預計本季將繼續收緊信貸標準。

抵押貸款需求也急劇下降，盡管跌幅沒有前幾季那麽大。不過，預計第三季的抵押貸款需求將進一步温和下降。

銀行對再融資和還款風險的認識有所提高，這可能是受其不良貸款存量的影響。雖然不良貸款率沒有顯著變化，但風險意識的增強可能會促使信貸標準進一步收緊。

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