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韓國次季GDP增速加快 惟增長前景仍有陰霾

環球政經 15:00 2023/07/25

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今年第二季，主要受貿易改善的推動，韓國經濟增長速度超過預期。

根據韓國銀行的初步估計，4月至6月，韓國國內生產總值（GDP）經季節性調整後增長了0.6%，而前三個月僅增長了0.3%，亦好過預測的增長0.5%，是自2022年第二季度以來最強勁的季度增長。

貿易帶來的1.3個百分點的淨貢獻推動了這個嚴重依賴貿易的經濟體的增長。雖然出口下降了1.8%，但進口以更快的速度下降了4.2%，支撐了整體增長數字。

然而，盡管總體數據良好，但人們對經濟增長的質素方面仍擔憂。消費者和企業支出疲軟，私人消費、基建投資均比上一季有所下降。政府支出也大幅下降了1.9%，這是自1997年初以來的最大跌幅。

根據韓國銀行和政府的最新預測，2023年韓國經濟增長率為1.4%，低於2022年的2.6%。

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撰文 : 林斯凱

GDP 南韓 貿易 銀行 基建 經濟
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