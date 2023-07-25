【虛擬資產】加密貨幣交易所TideBit再轟港虛產監管方向有誤　但透露計劃申請VASP牌照

▲ 泰德陽光董事長陳平（右）、泰德陽光CEO 謝玢（左）

香港虛擬資產交易平台發牌制度於6月1日起生效，加密貨幣平台交易所TideBit母企泰德時代集團董事長陳平再度炮轟，香港監管虛擬資產方向有誤，認為現時法規由「證券」角度出發，未能符合行業發展，但提到有意申請本港VASP牌照。

泰德陽光首席執行官謝玢稱，現時比特幣、以太坊、瑞波幣等代幣（Token）並非以實體資產為基礎，而是由市場共識而形成價值，現時香港證監會間接監管代幣，明顯超出其職能，認為香港有必要從另一角度監管代幣。謝玢補充，早前瑞波（Ripple）贏得與美國證交會（SEC）訴訟，裁定瑞波幣不屬於證券。

對於香港銀行界對交易所友善程度，謝玢稱，TideBit一向有在香港營運，並透過本港、新加坡、美國等地銀行處理出入金，陳平形容：「（與本地銀行合作）不算是非常暢通，但也是大致上順暢」。謝玢提到，去年FTX爆煲事件後，用戶交易量一度回落，隨著幣市橫行回穩，交易量重新向上。

截至5月底，TideBit活躍註冊用戶為4.01萬人，當中2萬人為通過KYC用戶。TideBit累計交易額為855億美元，規模不算大，因為幣安單是過去24小交易量達72億美元，Coinbase則為10.57億美元，OKX則為11.32億美元。

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記者：李哲毅