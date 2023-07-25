  • 32°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬資產】加密貨幣交易所TideBit再轟港虛產監管方向有誤　但透露計劃申請VASP牌照

股市 17:28 2023/07/25

分享：

分享：

泰德陽光董事長陳平（右）、泰德陽光CEO 謝玢（左）

香港虛擬資產交易平台發牌制度於6月1日起生效，加密貨幣平台交易所TideBit母企泰德時代集團董事長陳平再度炮轟，香港監管虛擬資產方向有誤，認為現時法規由「證券」角度出發，未能符合行業發展，但提到有意申請本港VASP牌照。

泰德陽光首席執行官謝玢稱，現時比特幣、以太坊、瑞波幣等代幣（Token）並非以實體資產為基礎，而是由市場共識而形成價值，現時香港證監會間接監管代幣，明顯超出其職能，認為香港有必要從另一角度監管代幣。謝玢補充，早前瑞波（Ripple）贏得與美國證交會（SEC）訴訟，裁定瑞波幣不屬於證券。

對於香港銀行界對交易所友善程度，謝玢稱，TideBit一向有在香港營運，並透過本港、新加坡、美國等地銀行處理出入金，陳平形容：「（與本地銀行合作）不算是非常暢通，但也是大致上順暢」。謝玢提到，去年FTX爆煲事件後，用戶交易量一度回落，隨著幣市橫行回穩，交易量重新向上。

截至5月底，TideBit活躍註冊用戶為4.01萬人，當中2萬人為通過KYC用戶。TideBit累計交易額為855億美元，規模不算大，因為幣安單是過去24小交易量達72億美元，Coinbase則為10.57億美元，OKX則為11.32億美元。

開市追揸沽
【開市追揸沽】超級議息周大市點走？ 阿里不參與螞蟻回購有啟示？

相關文章：

【專訪｜虛擬資產】歐科雲鏈：區塊鏈交易更安全　籲港不宜再推額外監管措施

【虛擬資產】長橋科技向券商推虛擬資產交易解決方案　接入即可開放買賣加密貨幣

記者：李哲毅

虛擬貨幣 證監會 瑞波幣 比特幣 以太坊
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【阿里總部地】杭州前書記周江勇被判死緩、沒收所有身家　涉受賄1.82億人幣

下一篇文章

【大行報告】瑞銀解讀政治局會議　下半年料降息0.1厘降準25基點　不提「房住不炒」房策有望加碼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美國一連兩日議息會議開始　道指期貨跌11點（不斷更新）
【美股期貨】美國一連兩日議息會議開始　道指期貨跌11點（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮明進入本港800公里範圍、明日稍後發出一號波（不斷更新）
【2023打風】港股本周有五日市？　天文台：超強颱風杜蘇芮明進入本港800公里範圍、明日稍後發出一號波（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升512點　阿里美股高港5%越94關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升512點　阿里美股高港5%越94關（不斷更新）
【港股市況】龍湖碧服反彈超25%　恒指全日收升766點、科指飆6%　ATM均彈逾6%（不斷更新）
【港股市況】龍湖碧服反彈超25%　恒指全日收升766點、科指飆6%　ATM均彈逾6%（不斷更新）
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
【Morning精點】料為超強颱風「杜蘇芮」撲港概率曝光｜碧桂園遭摩通大削目標價六成
【內房危機】碧桂園股債雙殺　遭摩通看淡具3大流動性壓力徵兆、削目標價六成　碧桂園據報否認「大小楊出國」
【內房危機】碧桂園股債雙殺　遭摩通看淡具3大流動性壓力徵兆、削目標價六成　碧桂園據報否認「大小楊出國」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款