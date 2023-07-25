【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點

香港樓主流格局有幾種，譬如鑽石廳、呂字廳、日字廳、長方廳和曲尺廳等，其中最令人「頭痛」的必然要數鑽石廳，因鑽石廳呈五角形，不規則的結構較難用盡每一分空間，實用性自然較低。有業主希望透過設計改善鑽石廳的缺點，設計師為此利用吧枱劃分及修飾鑽石廳，並以不同的弧形家具和色彩，中和室內的三尖八角感，花費約78萬元，塑造出富有「侘寂」感的溫暖居所。

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是次介紹的單位是北角健康村，實用面積631平方呎，原則為3房2廁，裝修後改為2房2廁，間格沒有太多改動。Deco Farmer Studio設計師Heiman和Kurt說，業主希望經設計後，改善鑽石廳所帶來的限制，並劃分出客飯兩廳。此外，業主要求保留廚房間隔，留一房作儲物用；至於風格方面只要簡潔舒服就好。

按圖看單位全貌：

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為了達成業主的要求，設計師利用家具劃分及修飾鑽石聽，安裝高腳吧枱當作牆身，改善原則牆身太窄，放不下沙發的問題，更增添了新位置，供業主與朋友小酌。因廳大多均是綫性、角位，因此在揀選家具時，設計師亦以弧型為主要元素，諸如沙發、飯桌、飯桌上方吊燈、天花綫等，皆為圓或弧形，平衡室內的三尖八角感。另外，設計師在客廳採用淡色水泥磚及石紋磁磚，劃分出玄關及客飯廳空間。

因業主對設計風格沒有太多意見，設計師以「侘寂」為主題，單位內牆身材質為暖色調硅藻土，增添溫暖舒適感覺。而格局方面，設計師打通最末端兩個房間，改變了房間門口擺位；同時重新規劃兩個浴室的空間，近睡房的廁所淋浴位撥給客廁，令主人房變相擁有衣帽間及套廁，配套齊全。此外，房內設有長虹玻璃屏風和弧型橫樑，為寢室保留私隱度之餘，亦可明確區分衣帽間及寢室位置。

裝修工程費用 預備、棚架及雜項工程 $89,475

電力工程 $83,920

水喉工程 $30,400

油漆工程 $71,510

泥水工程 $121,210

木器及傢私工程 $302,560

冷氣、鋁窗及玻璃工程 $88,450 合共 : $787,525

相片來源：Deco Farmer Studio

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