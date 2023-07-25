▲ 【大行報告】瑞銀解讀政治局會議 下半年料降息0.1厘降準25基點 不提「房住不炒」房策有望加碼

中央政治局會議召開並公布下半年中國宏觀政策方向，瑞銀首席中國經濟學家汪濤最新報告指出，政治局會議一如預期設定更為積極的政策基調，強調加強逆周期調節，各政府部門和地方政府將出台更多具體政策措施。汪濤預期，政治局提出要發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，表明貨幣政策定調更為積極，中國下半年將降準25基點、輕微減息0.1厘，降低實體經濟融資成本。

該行目前預計中國信貸增速將從6月的9%反彈至四季度的10%。

不提「房住不炒」 內銀放寬信貸壓力增

在市場焦點的房地產政策方面，汪濤同樣將目光放在政治局會議聲明未重申「房住不炒」，而是指出「適應我國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢」，預計政策基調明顯轉變令地方政府有更多空間放鬆或取消目前的限購政策，降低二套房首付比例，也意味銀行有更大壓力對房地產開發商的信貸支援，下調存量住房的房貸利率。

瑞銀地產分析師認為，中央最新提及的超大特大城市「城中村」改造不是2015至18年的「棚改」重現，且只能逐步推行。隨著改造逐步落地，這或有助於支持住房建設，提振相關的建材需求和就業。

短期提振民企措施有限 長期料將破除市場准入短期

政治局聲明同時提及要提振民營企業信心、促進民間投資，汪濤認為，中國短期內對民間投資的提振有限，需要一段時間發揮效果，長期而言，更多具體改革措施出台，以及破除市場准入壁壘、提高法律保障的結構性改革落地，將有助於支持民營經濟發展。

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編輯：麥德銘