英員工薪酬差距擴大 3行業加薪幅度領跑

英國智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies，IFS）最新調查指出，當地不同行業員工的薪酬差距持續擴大，3大行業繼續繁榮。同時，倫敦打工仔大幅薪酬增長，被指無法真實反映全英員工薪酬狀況。

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IFS指製造業﹑教育業及款待業等行業的從業人員薪金經通脹率調整後錄得下跌，但商業服務﹑金融及科技業人員薪酬增長顯著，足以反壓多數行業跌幅，使英國薪酬呈升勢。

IFS引用英國稅務海關總署（HMRC）數據發現，自疫情以來的薪酬增長主要集中在原本高薪行業，而且多數來自倫敦或東南部地區。

倫敦工人從2020年2月起，實際薪金增長達5%，稅前每月多4,400英鎊（約4.42萬港元），反觀英國全國平均增幅為2.7%。倫敦鄰近地區的民眾薪酬亦錄得平均4.5%增長。

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2020至23年度間，能源產業人員薪資增長最大，達接近10%。商業服務錄8.6%增長，而金融業亦有7.6%。反之，10個行業疫情下實際薪金出現跌幅，其中最大為建築業的接近4%。包括倫敦就職人士在內，多數英國員工認為薪酬比疫情前少1至4%。

IFS資深研究經濟學家Xiaowei Xu指出，英國收入不公平差距在過去20年間已逐漸收窄，但疫情到來逆轉走勢。商業服務業增長強勁，帶動倫敦高薪族群受惠。

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責任編輯：吳漢培