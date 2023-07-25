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越南目標到2030年 稀土增產至每年202萬噸

環球社會熱點 17:19 2023/07/25

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路透社引述越南政府計劃文件指，越南當局計劃加快開採稀土，計劃到了2030年將稀土產量提高至每年202萬噸。

印度禁大米出口引美國瘋搶 20磅裝價升近3倍（有片） 【下一頁】

稀土為電子製造業和生產電池的常見元素，對於全球發展清潔能源有關鍵作用。

根據美國地質調查局（USGS）的數據，越南的稀土儲存量達2,200萬噸，屬全球第二多，僅次於中國。越南去年的稀土產量升至4,300噸，較2021年的400噸急增。

路透社報道，越南副總理陳紅河上周二（18日）簽署計劃，開採萊州省、老街省、安沛省的9個礦山，以提高稀土產量。

文件更指，越南將在2030年後開發3至4個新礦，目標是到2050年將稀土原料產量提高至211萬噸，讓國家發展同步、可持續的稀土開採和加工產業。

印度禁大米出口 全球食品通脹或加劇 【下一頁】

根據該計劃，越南將考慮出口部分精煉成品，並僅向擁有現代和環保技術的礦業企業發出採礦和加工許可。

除採礦業外，越南更將尋求投資稀土精煉設施，目標是到2030年可每年生產稀土氧化物（REO）2萬至6萬噸，到2050年將REO每年產量提高至4萬到8萬噸。

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責任編輯：鄭錦玲

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