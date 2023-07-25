【AI醫學】美研究所夥AWS開發人腦地圖　協助治療神經性疾病

盡管現今科技發達，但面對由被譽為人體器官中最複雜、最難了解的腦部所引起的神經性疾病，不少醫學專家及科學家都束手無策。為更好地診斷和治療精神和神經疾病，美國的艾倫研究所藉由AWS旗下技術，建立「腦知識平台（Brain Knowledge Platform）」。

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腦知識平台的重點，是啟動一項為期5年、由AWS人工智能（AI）和機器學習技術（ML）的人腦地圖繪製計畫，旨在繪製出一張全新的、精確至單個細胞的完整腦部地圖，幫助研究人員 了解疾病的起源。

加上，平台專注於單細胞基因組學，有了測量單個腦細胞基因的新技術，研究人員可以更了解大腦細胞的複雜性，以及賦予細胞獨特功能的基因，進而可協助診斷、治療阿茲海默症與柏金遜症等腦部相關疾病。

此外，該研究所亦會與AWS合作，將利用這張腦圖，創建全球最大的腦細胞開源數據庫，冀對關於哺乳動物量腦結構和功能的量規模數據集進行彙編和標準化。另會連結不同物種的腦部研究，料未來能整合所有哺乳動物的生物學資料。

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責任編輯：殷凱怡

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