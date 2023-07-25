  • 32°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI醫學】美研究所夥AWS開發人腦地圖　協助治療神經性疾病

科技 17:17 2023/07/25

分享：

分享：

盡管現今科技發達，但面對由被譽為人體器官中最複雜、最難了解的腦部所引起的神經性疾病，不少醫學專家及科學家都束手無策。為更好地診斷和治療精神和神經疾病，美國的艾倫研究所藉由AWS旗下技術，建立「腦知識平台（Brain Knowledge Platform）」。

【生物科技】科企夥臍帶庫公司　研臍帶幹細胞治療　專治退化性關節炎

腦知識平台的重點，是啟動一項為期5年、由AWS人工智能（AI）和機器學習技術（ML）的人腦地圖繪製計畫，旨在繪製出一張全新的、精確至單個細胞的完整腦部地圖，幫助研究人員 了解疾病的起源。

加上，平台專注於單細胞基因組學，有了測量單個腦細胞基因的新技術，研究人員可以更了解大腦細胞的複雜性，以及賦予細胞獨特功能的基因，進而可協助診斷、治療阿茲海默症與柏金遜症等腦部相關疾病。

此外，該研究所亦會與AWS合作，將利用這張腦圖，創建全球最大的腦細胞開源數據庫，冀對關於哺乳動物量腦結構和功能的量規模數據集進行彙編和標準化。另會連結不同物種的腦部研究，料未來能整合所有哺乳動物的生物學資料。

【AI監管】美國七大AI科企與白宮簽訂協議　解決網絡安全相關AI風險

【AI取代人類】Google擬針對生成新聞　推新AI工具「Genesis」

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】市場定位清晰 男士形象概念店單價逾千元
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【三星新品】三星即將引來全新Galaxy Z系列　兩款新機特色一覽
今日
【三星新品】三星即將引來全新Galaxy Z系列　兩款新機特色一覽
【串流音樂】Spotify上調多地Premium月費　香港加$10
今日
【串流音樂】Spotify上調多地Premium月費　香港加$10
【蘋果動向】蘋果接受Vision Pro借用申請　開發visionOS專用App者優先
今日
【蘋果動向】蘋果接受Vision Pro借用申請　開發visionOS專用App者優先
【交友陷阱】LinkedIn、fb成社交媒體詐騙重地　專家提5招保個資安全
今日
【交友陷阱】LinkedIn、fb成社交媒體詐騙重地　專家提5招保個資安全

你可能感興趣

【三星新品】三星即將引來全新Galaxy Z系列　兩款新機特色一覽
今日 13:16
【三星新品】三星即將引來全新Galaxy Z系列　兩款新機特色一覽
【串流音樂】Spotify上調多地Premium月費　香港加$10
今日 12:35
【串流音樂】Spotify上調多地Premium月費　香港加$10
【蘋果動向】蘋果接受Vision Pro借用申請　開發visionOS專用App者優先
今日 14:07
【蘋果動向】蘋果接受Vision Pro借用申請　開發visionOS專用App者優先
人工智能 生物學 治療 癌症 移動裝置 雲端 AWS 機器學習 美國

下一篇文章

【交友陷阱】LinkedIn、fb成社交媒體詐騙重地　專家提5招保個資安全
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【串流音樂】Spotify上調多地Premium月費　香港加$10
【串流音樂】Spotify上調多地Premium月費　香港加$10
【三星新品】三星Galaxy Unpacked發布會　本周三晚上舉行　一文看清3大新品預測
【三星新品】三星Galaxy Unpacked發布會　本周三晚上舉行　一文看清3大新品預測
【三星新品】三星即將引來全新Galaxy Z系列　兩款新機特色一覽
【三星新品】三星即將引來全新Galaxy Z系列　兩款新機特色一覽
【經典再見】Twitter正式更名「X」　新Logo已啟用
【經典再見】Twitter正式更名「X」　新Logo已啟用
【Google地位不保】搜索結果實用性漸降　Google或被2大平台取代
【Google地位不保】搜索結果實用性漸降　Google或被2大平台取代
【強強聯手】意大利汽車製造商Stellantis擬夥三星SDI　建新廠生產EV電池
【強強聯手】意大利汽車製造商Stellantis擬夥三星SDI　建新廠生產EV電池
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款