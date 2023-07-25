歐舒丹上季度 銷售額按年增兩成

化妝品及護理產品品牌歐舒丹(00973)公布上季度營運數據。集團銷售於本財年第一季度達5.02億歐元，銷售按報告匯率計算強勁增長20.2%及按固定匯率 計算強勁增長24.5%。增長乃主要受到Sol de Janeiro的出色表現及L’OCCITANE en Provence由中國復甦趨勢所貢獻的可觀增長所 驅動。 Sol de Janeiro保持其強勁勢頭，於2024財年第一季度按固定匯率計算取得171%的驚人增長。ELEMIS 按固定匯率計算恢復 23.6 % 的雙位數增長 ，而其他品牌按固定匯率計算增長 16.2 % 。

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集團表示，L ’OCCITANE en Provence於2024財年第一季度按固定匯率計算增長4.4%，乃主要得益於中國的復甦趨勢。撇除俄羅斯市場，L’OCCITANE en Provence於2024財年第一季度按報告匯率計算增長2.5%或按固定匯率計算增長 7.1%。

地域表現方面，美洲繼續成為表現最佳的地區，於2024財年第一季度按固定匯率計算增長57.5%，主要由Sol de Janeiro 推動。 批發及其他為增長最快的渠道，於2024財年第一季度按固定匯率計算增長50.6%。歸功於中國形勢好轉，零售按固定匯率計算實現良好增長3.5%。線上渠道按固定匯率計算增長24.4%，乃主要歸功於Sol de Janeiro及ELEMIS。

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