▲ 【香港經濟】本港整體出口貨值6月跌11.4% 輸往亞洲大部分地區的出口貨值均下跌

政府統計處公布，6月本港整體出口貨值按年下跌11.4%至3,374億元，跌幅較5月份的15.6%收窄；進口貨值亦跌12.3%至3,939億元，亦較5月份的16.7%收窄。6月份錄得有形貿易逆差566億元，相等於商品進口貨值的14.4%。

港上半年有形貿易逆差2,316億元

今年上半年，商品整體出口貨值按年下跌15.5%，商品進口貨值下跌13.2%；上半年錄得有形貿易逆差2,316億元，相等於商品進口貨值的10.6%。經季節性調整的數字顯示，今年第二季商品整體出口貨值按季上升0.4%，商品進口貨值則下跌0.7%。

6月份輸往亞洲的整體出口貨值下跌12.0%，區內輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌31.9%）、新加坡（跌26.2%）、日本（跌16.8%）、菲律賓（跌15.8%）和中國內地（內地）（跌13.1%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌29.0%）、美國（跌22.1%）和英國（跌14.6%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是新加坡（跌31.9%）、泰國（跌30.4%）、越南（跌22.7%）、馬來西亞（跌20.1%）、菲律賓（跌18.4%）和內地（跌13.1%）。

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