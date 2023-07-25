【職場熱話】經常轉工究竟是好事還是壞事？ 網民：除非是少量工種否則並非好事

不小打工仔對現有工作不滿意，例如薪資、工作環境、工作內容等方面，便會考慮轉換工作，但是否每次轉工都能令人如願以償呢？有網民在網上討論區發文，提出經常轉工的人分兩種，一種會被視為不應定，而另一種別被視為有實力，樓主因而詢問網民如何分辨轉工是好是壞。網民意見各有不同，有人認為轉工會影響下次找工作，但亦有人認為要視乎行業、工種。

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網民對此有不同意見，並提出不少判斷準則，「每次轉工都能加工資便是好事」、「看工種和資歷，專業人士或中高層不會整天轉工」，有網民指經常轉工一般而言並非好事，「除非是少量工種，如金融業」，更指「如果喜歡『Jumpy』，最好去做『大行』，只要你有能力，做到事就可以。因為多你一個不多，少你一個不少」、「會計師、工程師、行政助理、市場部也不怕總是轉工，始終專業職位比較吃香」。網民亦提醒「要注意同一間公司不要跳超過2次。」

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另外，有網民認為經常轉工會有壞處，「如果做得短，人家會覺得你做不久，不請你」、「肯請你的，是因為真請不到別人，是一份很『難頂』的工作。而且有很多公司，要待長時間才學到東西」、「請你那些只是不介意你總是轉工，而不是因為你總是轉工而請，不要搞錯。」網民亦指出轉到相同行業更不利找工作，「找回固定工種就會讓人質疑你怎麼整天換工作，是不是人的問題之類。」但有網民不同意「適量的轉工也可以接受，但不能太密，而且要轉同行，那麼你的經驗才有價值。」不過亦有網民指轉工亦有好處，但就有條件，「月薪有兩三萬的，而每一次轉工都有加2000至3000元人工便是好事」、「如果你轉工是工資、職位不斷向上，就被視為有實力，否則大多被視為不穩定。」

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有網民支持多轉工，「長時間在—家公司，工資再加也有限，和沒有新鮮感，而且跳槽，工資也可以加多點」、「2至3年轉一次合理,5年都不轉一次代表這個人很忠心但能力一定有限」，但亦有網民不同意，「當然不要多轉工，一來累積不了經驗，二來建立不了人脈關係，三來沒有年資，四來僱主見你總是轉工，怎麼會願意信任你？」也有網民指也要看職位和年齡「如果是基層職位，例如文員，技術員，當然不是好事，見工時很多公司不想請，和過了30歲之後好難每年都轉工了」、「電子行業基本上和行業10年轉4左右次已經是死刑。」、「見工時人們很現實，會問你幾多歲，每次轉工的原因和之前的工作相關經驗，很多公司寧願請年輕都好過請年紀大的人工作。」

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另有網民分享「我曾到一間該行業是全球最大的公司見工，那HR說我畢業十五年，只是做過兩間公司，一間五年半，一間九年，所以怕我適應力不夠，適應不了他公司文化，然後他又說自已五六年做五六間公司，很『jumpy』，覺得自已適應能力很好，但都覺得自己不是那麼容易適應這間公司，所以不請我。」

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