  • 32°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】經常轉工究竟是好事還是壞事？ 網民：除非是少量工種否則並非好事

理財智慧 18:13 2023/07/25

分享：

分享：

不小打工仔對現有工作不滿意，例如薪資、工作環境、工作內容等方面，便會考慮轉換工作，但是否每次轉工都能令人如願以償呢？有網民在網上討論區發文，提出經常轉工的人分兩種，一種會被視為不應定，而另一種別被視為有實力，樓主因而詢問網民如何分辨轉工是好是壞。網民意見各有不同，有人認為轉工會影響下次找工作，但亦有人認為要視乎行業、工種。

【著數優惠】機場快綫25/7中午派發25000張單程車票 入內文睇搶飛方式，詳見【下一頁

按圖看樓主經歷：

點擊圖片放大
+7
+6

【退休調查】逾半港人預計退休無休 三分之一指退休儲備不足 退休港人繼續返工原因？，詳見【下一頁

    網民對此有不同意見，並提出不少判斷準則，「每次轉工都能加工資便是好事」、「看工種和資歷，專業人士或中高層不會整天轉工」，有網民指經常轉工一般而言並非好事，「除非是少量工種，如金融業」，更指「如果喜歡『Jumpy』，最好去做『大行』，只要你有能力，做到事就可以。因為多你一個不多，少你一個不少」、「會計師、工程師、行政助理、市場部也不怕總是轉工，始終專業職位比較吃香」。網民亦提醒「要注意同一間公司不要跳超過2次。」

    【長者福利】長者周五起可與配偶共用醫療券 使用醫療券過程中無須提供任何銀行帳戶資料 ，詳見【下一頁

    另外，有網民認為經常轉工會有壞處，「如果做得短，人家會覺得你做不久，不請你」、「肯請你的，是因為真請不到別人，是一份很『難頂』的工作。而且有很多公司，要待長時間才學到東西」、「請你那些只是不介意你總是轉工，而不是因為你總是轉工而請，不要搞錯。」網民亦指出轉到相同行業更不利找工作，「找回固定工種就會讓人質疑你怎麼整天換工作，是不是人的問題之類。」但有網民不同意「適量的轉工也可以接受，但不能太密，而且要轉同行，那麼你的經驗才有價值。」不過亦有網民指轉工亦有好處，但就有條件，「月薪有兩三萬的，而每一次轉工都有加2000至3000元人工便是好事」、「如果你轉工是工資、職位不斷向上，就被視為有實力，否則大多被視為不穩定。」

    【暑假好去處】5,000呎充氣彈彈床座落東港城 涼住冷氣放電區，詳見【下一頁

    有網民支持多轉工，「長時間在—家公司，工資再加也有限，和沒有新鮮感，而且跳槽，工資也可以加多點」、「2至3年轉一次合理,5年都不轉一次代表這個人很忠心但能力一定有限」，但亦有網民不同意，「當然不要多轉工，一來累積不了經驗，二來建立不了人脈關係，三來沒有年資，四來僱主見你總是轉工，怎麼會願意信任你？」也有網民指也要看職位和年齡「如果是基層職位，例如文員，技術員，當然不是好事，見工時很多公司不想請，和過了30歲之後好難每年都轉工了」、「電子行業基本上和行業10年轉4左右次已經是死刑。」、「見工時人們很現實，會問你幾多歲，每次轉工的原因和之前的工作相關經驗，很多公司寧願請年輕都好過請年紀大的人工作。」

    【門票加價】香港故宮博物館加票價　成人標準門票60元，詳見【下一頁

    另有網民分享「我曾到一間該行業是全球最大的公司見工，那HR說我畢業十五年，只是做過兩間公司，一間五年半，一間九年，所以怕我適應力不夠，適應不了他公司文化，然後他又說自已五六年做五六間公司，很『jumpy』，覺得自已適應能力很好，但都覺得自己不是那麼容易適應這間公司，所以不請我。」

    【MPF】打工仔7月人均賺4,260元 兩隻股票基金升幅接近4% 你有無呢兩隻 ?，詳見【下一頁

    【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

    青姐話
    【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

    【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

    #免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

    #國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

    #如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

    #即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

    開啟hket App，閱讀全文

    撰文 : 陳美鳳

    跳槽 全職 行業 失業 香港 網上討論區

    上一篇文章

    【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點

    下一篇文章

    【暑假好去處】奧海城辦「尋找運動新星」活動 8月6日全港免費參加 點樣可以免費參加專業運動課程?

    緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

    推薦文章

    【輕鬆旅行】機管局推出「上門行李託運」服務　抵目的地後取行李　首件運費$370
    【輕鬆旅行】機管局推出「上門行李託運」服務　抵目的地後取行李　首件運費$370
    【著數優惠】機場快綫25/7中午派發25000張單程車票 入內文睇搶飛方式
    【著數優惠】機場快綫25/7中午派發25000張單程車票 入內文睇搶飛方式
    【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
    【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
    OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
    OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
    【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備
    【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備
    【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
    【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款