【大行報告】美銀：中央政治局會議訊號好於預期　惟具意義的措施或延遲實現

▲ 【大行報告】美銀：中央政治局會議訊號好於預期 惟具意義的刺激措施或延遲實現

中央政治局會議日前召開，美銀認為，會議釋出的訊息稍為好於市場的低預期， 因為其標誌解決地方政府債務問題的總體方案，表明房地產市場將趨於寬鬆，並承諾將活躍資本市場。

美銀認為，政策制定者是次認清了內地本地需求疲弱為最重要的憂慮，但強調現時經濟下行是暫時的低谷。當局承諾會有更強的逆周期措施調整，但沒有宣布一系列進取的刺激計劃，也沒有暗示任何潛在刺激計劃的時間表。這與該行的看法吻合，政策制定者意識到經濟下行壓力，但不認為現時須採取迫切的刺激措施，因此，更有意義的措施可能會延遲實現。

在「因城施策」上有進一步放寬空間

在房地產方面，會議上沒有提及「住房不炒」，美銀認為，這預示即使沒有具體說明任何寬鬆措施，但在「因城施策」上有進一步放寬空間，以更好滿足基本住房需要及需求升級的情況。

地方債券方面，美銀認為，政策制定者有意設計和實施解決與地方債務相關風險的全面計劃。不過，這與該行提出的解決地方政府融資工具（LGFV）債務存量、利用中央政府資產負債表開闢新的融資渠道等建議相比，還是比較保守。

同時，美銀指，會上當局對消費和私營企業的態度更加積極，並發出貨幣和財政政策微調的信號。

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編輯：袁諾曦