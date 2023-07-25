【香港經濟】花旗料本港第2季GDP只升2.9% 末季復甦急彈6.5%

▲ 業界料第2季本港GDP升1.2%到3.8%

統計處將於下周一（7月31日）公布第2季本地生產總值（GDP）預估，8月11日正式揭盅修訂數據，綜合專家的最新預測，上商研究部主管林俊泓對次季GDP估計最保守，料僅升1.2%；反觀港大最樂觀，預期升3.8%。

至於對今年全年GDP的預測，以東亞 （00023） 及大華銀行最進取，皆料升5.5%，達政府的預估上限；相反，星展經濟研究部經濟師謝家曦下調經濟預測，由6%調低至4.8%。

花旗料全年GDP升4.5%

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第2季本港經濟料升2.9%，第3季加快至升5.8%，及至第4季更顯著復甦抽升6.5%；至於今年全年GDP，花旗則料升4.5%，明年再錄得3.9%升幅。

專家對本港經濟預測呈分歧，綜合分析指，利好本港經濟復甦因素包括：內部消費推動、通關刺激旅遊零售業，以及低基數效應等；相反，不利因素如花旗早前指本港陷「K」形復甦，上半年消費復甦強勁，但貿易復甦力度較弱。

業界對本港全年GDP預測：

第2季GDP預測：

上商升1.2%

花旗升2.9%

星展升3.4%

大華銀行升3.6%

港大升3.8%

第3季GDP預測：

星展升5.2%

花旗升5.8%

港大升5.4%

渣打升5.6%

第4季GDP預測：

上商升6.1%

花旗升6.5%

渣打升6.7%

上商升7.2%

星展升7.5%

明年GDP預測：

星展升2%

上商升2.3%

亞開行升3.3%

花旗升3.9%

2025年GDP預測：

上商升2.7%

財政司司長陳茂波曾於7月10日指，下半年本港經濟料較上半年好，主要靠本地及外來遊客消費撑經濟。

回顧首季，本港GDP按年增長2.7%，按季急增5.3%，是兩年來最強勁反彈，主要受惠內需改善。

大新銀行經濟研究及投資策略部拆解首季GDP數據，第一季私人消費開支按年增幅由去年第四季的1.7%、顯著擴大至13%，對經濟增長貢獻達8個百分點；各類消費均有顯著改善，尤其是非耐用消費品和服務。不過，貨物貿易表現仍然疲弱。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪