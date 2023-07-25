▲ 【L’OCCITANE】歐舒丹財年首季銷售淨額按固定匯率計算增長24.5% 亞太區增長11.2%

歐舒丹L’OCCITANE （00973） 公布，截至6月底止3個月（2024財年第一季），集團銷售淨額按固定匯率計算增長24.5%至5.02億歐元，按報告匯率計算則增長20.2%，主要受到到Sol de Janeiro的出色表現及L’OCCITANE en Provence由中國復甦趨勢所貢獻的可觀增長所驅動。

得益於中國復甦趨勢，期內L’OCCITANE en Provence銷售淨額按固定匯率增長4.4%，達2.9億歐元。撇除俄羅斯市場，L’OCCITANE en Provence銷售淨額按固定匯率計算增長7.1%，按報告匯率計算增長2.5%。Sol de Janeiro首季按固定匯率計，銷售淨額增長171%至1.13億歐元；ELEMIS按固定匯率計算恢復23.6%的雙位數增長，而其他品牌按固定匯率計算增長16.2%。

批發及其他為增長最快的渠道

至於地區表現，美洲帶領增長，按固定匯率計算增長57.5%，主要受於美國的Sol de Janeiro所帶動。亞太地區按固定匯率雙位數增長11.2%，主要受於中國按固定匯率計算強勁增長35.7%所驅動，歸功於L’OCCITANE en Provence的勢頭改善及ELEMIS持續發展。歐洲、中東及非洲按固定匯率計算恢復6.4%正增長。

批發及其他為增長最快的渠道，按固定匯率計算增長50.6%，歸功於中國形勢好轉，零售按固定匯率計算實現良好增長3.5%。線上渠道按固定匯率計算增長24.4%，乃主要歸功於Sol de Janeiro及ELEMIS。

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編輯：陳韻妍