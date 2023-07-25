  • 32°C
香港時間 : 2023725日 (週二) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】 高盛予中芯國際「中性」評級 料第三季收入按季增6%

股樓投資 16:49 2023/07/25

分享：

分享：

高盛發表研究報告指出，預計中芯國際（00981）將實現第二季財報指引，第三季收入將按季增長6%，主要受成熟製程產品如連接IC和驅動IC的需求驅動。惟該行對中芯仍維持「中性」投資評級，目標價則由21.4元略微上調至21.8元。股價周二（25日）隨大市向好，收報18.92元，升2.4%，成交額6億元。

同場加映﹕【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

報告認為，受整個晶圓代工行業產能利用率偏低，以及客戶持續進行庫存調整影響，中芯晶圓平均售價在未來幾個季度或面臨下滑壓力，而較低的晶圓平均售價和利用率將拖累利潤率表現。該行指出，下半年至明年的資本支出和產能擴張計劃、客戶庫存消化速度、晶圓定價趨勢和需求前景，將是關注中芯財報的焦點。

該行將中芯2025至2028年收入預測微升1%，將2024至2028年盈利預測上調1%至2%。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁

點擊圖片放大
+10
+9

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 目標價 中芯國際（00981） 大行報告

上一篇文章

【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬

下一篇文章

【大行報告】維達3331成本優勢下半年展現 中金維持跑贏行業評級　目標價下調至19元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【輕鬆旅行】機管局推出「上門行李託運」服務　抵目的地後取行李　首件運費$370
【輕鬆旅行】機管局推出「上門行李託運」服務　抵目的地後取行李　首件運費$370
【著數優惠】機場快綫25/7中午派發25000張單程車票 入內文睇搶飛方式
【著數優惠】機場快綫25/7中午派發25000張單程車票 入內文睇搶飛方式
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
OpenAI CEO新搞作 加密貨幣Worldcoin周一上線
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款