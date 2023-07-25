【大行報告】 高盛予中芯國際「中性」評級 料第三季收入按季增6%

高盛發表研究報告指出，預計中芯國際（00981）將實現第二季財報指引，第三季收入將按季增長6%，主要受成熟製程產品如連接IC和驅動IC的需求驅動。惟該行對中芯仍維持「中性」投資評級，目標價則由21.4元略微上調至21.8元。股價周二（25日）隨大市向好，收報18.92元，升2.4%，成交額6億元。

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報告認為，受整個晶圓代工行業產能利用率偏低，以及客戶持續進行庫存調整影響，中芯晶圓平均售價在未來幾個季度或面臨下滑壓力，而較低的晶圓平均售價和利用率將拖累利潤率表現。該行指出，下半年至明年的資本支出和產能擴張計劃、客戶庫存消化速度、晶圓定價趨勢和需求前景，將是關注中芯財報的焦點。

該行將中芯2025至2028年收入預測微升1%，將2024至2028年盈利預測上調1%至2%。

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記者：郭秀慧