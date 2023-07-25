【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

上一篇文章
歐舒丹上季度 銷售額按年增兩成
其他股評時段:
00:38 今日市况
08:16 政治局會議
09:53 留意4月,7月,12月
14:36 三指標
15:01 00960 龍湖集團
16:04 活躍資本市場
20:28 内房
24:33 美國議息
29:13 金價
32:17 00020 商湯
37:48 01299 友邦保險
39:55 01179 華住集團
43:33 02147 正味集團
45:03 00753 中國國航
46:03 00763 中興通訊ZTE
47:22 06098 碧桂園服務
48:15 09961 攜程集團 Vs 00780同程旅行
50:21 01992 復星旅遊文化
51:52 00005 滙豐控股
56:50 01088 中國神華
01:00:15 02380 中國電力
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 溫股知新