▲ 【外匯基金】外匯基金上半年投資收入1100億元 港股表現最差

外匯基金公布2023年上半年投資表現，半年投資收入1100億港元，較去年同期投資虧損1654億港元大幅改善。外匯基金各主要部分之中，債券投資收益580億港元，其他股票投資收益485億港元，其他投資收益101億港元，非港元資產外匯估值下調18億港元，而港股投資虧損48億港元則為表現最差類別。

外匯基金上半年表現

（億港元） 2023年上半年 2022年上半年 2022年全年 債券 580 -559 -532 香港股票 -48 -85 -195 其他股票 485 -732 -610 外匯 -18 -128 -400 其他投資 101 -150 -317 外匯基金投資收入/虧損 1100 -1654 -2054

外匯基金向港府基金和法定組織存款支付179億元 息率3.7厘

金管局表示，2023年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，上半年相關費用分別為100億港元及79億港元。

2023年6月底外匯基金的總資產為39,839億港元，較2022年底減少241億港元，而其累計盈餘為6,062億港元。

「下半年投資前景不容過度樂觀」

金管局總裁余偉文表示，美國通脹下降趨勢從去年見頂持續回落，市場預期美國利率上升步伐放慢，而且美國經濟數據顯示當地經濟保持韌性，令投資情況轉向樂觀。即使歐美銀行危機、美國債務上限爭議等風波曾浮現，主要股票市場仍維持上升動力，如標準普爾500指數在上半年錄得15.9%升幅。另一方面，受惠主要國債收益率處於多年高位，持有債券讓外匯基金獲取不俗的利息收入。

展望下半年，余偉文認為，投資前景不容過度樂觀。雖然環球經濟至今對主要央行急速加息展現一定韌性，但持續的貨幣緊縮政策以及銀行業信貸緊縮導致經濟衰退的可能性仍是未知之數。再者，通脹和央行政策利率峰值亦存在很大的不確定性，種種因素都會為投資環境帶來挑戰。地緣政治不穩，包括持續的俄烏衝突，以及主要經濟體之間的緊張關係，更可能隨時引發資產市場的調整和波動。

他表示，金管局將繼續謹慎管理外匯基金並保持靈活性，通過防禦性措施減低市場波動對外匯基金造成的影響，並繼續多元化投資，進一步穩定外匯基金的回報，並努力實現其長期投資目標。

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