英國1500多家應用程序開發商起訴蘋果 稱收取費用過高 構成濫用定價

蘋果（AAPL）周二（25日）成為英國1500多家應用程序開發商就其App Store收費問題提起的7.85億英鎊（10億美元）集體訴訟的目標。

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蘋果公司的服務業務（包括 App Store）在過去幾年中收入快速增長，目前每季度徘徊在 200 億美元左右。然而，她向一些應用程序製造商收取 15% 至 30% 的應用內支付系統佣金的做法受到了應用程序開發商的批評，並成為多個國家反壟斷監管機構的目標。

蘋果公司此前曾表示，App Store 上 85% 的開發者無需支付任何佣金，蘋果公司幫助歐洲開發者通過 App Store 進入全球 175 個國家的市場並獲得客戶。

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University of East Anglia競爭政策中心教授、經合組織前經濟學家 Sean Ennis代表 1566 家應用程序開發商向英國競爭上訴法庭提起訴訟。

Geradin Partners 律師事務所為Ennis提供法律諮詢。 Ennis在一份聲明中說：「蘋果公司向應用程序開發商收取的費用過高，這只能歸因於蘋果公司對iPhone和iPad應用程序分發的壟斷。」，又指：「這些收費本身就不公平，構成了濫用定價。它們損害了應用程序開發者，也損害了應用程序購買者。」

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記者：張瑋婷