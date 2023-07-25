【職場熱話】32歲酒店男行李員月薪1.5萬 想轉行做設計師但月薪只有1.1萬 猶豫應否去馬

轉行是一個讓你跳出現有的舒適圈的好機會，但同時也充滿風險和挑戰。近日，有網民在網上討論區發文，指自己32歲，以前在酒店做行李員領班月薪1.5萬，而他一直覺得這份工作前途不大，疫情期間因酒店生意不好，轉做兼職網頁設計師，時薪50元。最近老闆問他是否願意轉全職，月薪1.1萬，但全職沒有加班費，同時在該公司亦沒有太多學習機會，樓主因而詢問網民應否轉行。網民對此有不同意見，有人建議轉行，也有人認為設計業不是好選擇，建議增值自己或考慮其他行業。

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有網民支持樓主轉行，「32歲還是得萬5真的太少」、「32歲還可以博一轉」、「要轉就快，過多一兩年就沒了」、「沒有前途且工資低快點轉吧，到40歲後就好難轉」、「我四十幾轉，一樣可以。」

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不過也有網民指「以入行的工資而言確差不多，你可以繼續學下其他設計的東西，網頁設計可以發展，但如果普通平面設計就要想想了」、「將來可以在家中接單做，各行各業也要網頁設計」、「1.1萬夠不夠乘車吃飯，夠就去馬。」

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但也有網民認為設計業不是好選擇，「加班令你完全沒有生活，老闆和客人又不會欣賞你，你只是廉價勞工，做十年也未必加到一萬」、「你現在只是由一份垃圾工，轉到另一份垃圾工，根本沒變化，也許比以前還慘」、「1.1萬請你做網頁設計的工資比掃街和清潔還少，售貨員也沒那麼過分」，並建議樓主「想辦法從電腦範疇增值自己，讓自己可以叫高點工資」、「只會網頁設計是等死。起碼也要讀個『網站應用框架』課程才好點。」

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還有網民指「長遠做設計沒用、時間長也賺不了錢。如果你對醫院不反感可以考慮進醫院做醫護助理、不需證書，邊做邊學的起薪都有1.26萬， 期間再進修和考證書，月入3萬指日可待、每年有工資加、又不會被人解雇」，也建議樓主轉行到其他行業「32歲想賺錢快就做地盤學下水電」、「做行李員即是搬東西，那不如做地盤更好，工資還高」、「去建造業議會，完成免費地盤中工課程，已經有3萬工資，很多大學生在讀」、「轉就一定轉，但要轉有前景的，這才不怕年紀大會失業。」

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