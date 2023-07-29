【餓「新」嘗啖＠iM網】「如」你所願 總有出頭天

中學放榜時，對辛辛學子來說，是段煎熬的日子。

雖說又攀過了學業生涯的一座大山，但面對未來，難免有人忐忑。少數榜首高中的，自成大學寵兒，敞開大門爭相搶人。至於名落孫山的，就只能奔波於各大學府，期求錄取。其實，考到心儀的大學故然好，考不到的，也別氣餒，千萬不要因而失去自信，條條大路通羅馬，只要勇往直前，人人都有屬於自己的康莊大道。

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這天，就遇到一個勵志的真人故事。

置身荃灣如心酒店，新裝修的「如」中菜廳，時尚雅致，寬敞明朗，偌大的餐廳，沒想到坐鎮其中的行政總廚，竟是個35歲的年青師傳葉振文Edmond。他入行已經20年，當年讀書唔成，同學們還在中學備考的時候，他就找到自己的興趣，跑到廚房，跟不同的師傳學習廚藝，學得一手好手勢，外省菜、粵菜，沒一樣可難倒他。出師後曾受聘於多間著名中菜館，包括榮獲亞洲50最佳餐廳的「永」，及「和昌飯店」擔任總廚。去年，為了一圓酒店總廚的心願，來到「如」。「見工時他們問我可有信心做某某第二，我說我不做第二，我要做Edmond Ip第一。」聽他這一句，就知道是個有志向有抱負的人。

▲ 新裝修的「如」時尚雅致。

皇天不負有心人！果不其然，餐廳重開未及半年，就做得有聲有色，他將數道招牌名菜「舊菜新做」，既扎根於傳統粵菜，又賦予新生命，在傳統與時尚之間迎刃有如地遊走，令人讚嘆。

▲ 必食厚切至尊蜜汁叉燒。



首先呈上的是厚切至尊蜜汁叉燒，甫端出來就聞到陣陣香味。坊間貴價餐廳多喜歡用西班牙黑毛豬，他們選的是本地新鮮梅頭，以炭火燒烤，上枱時更伴以白瓷盅爐，下置一粒小炭，偶然有滴豬油淌下，就會見到一縷白煙伴着香氣飄蕩縈繞，小小心思，令人食慾大增。成寸厚的半肥燶邊叉燒，帶點焦香，入口鬆軟柔嫩，蜜味香甜，比起黑毛豬更有口感與嚼勁，感受到更深沉的滋味。

▲ 陳皮意大利黑醋骨好有驚喜。



陳年陳皮意大利黑醋骨，是另一道驚喜。葉師傳將傳統鎮江醋換以意大利黑醋，砂糖改以沖繩黑糖，再將25年的陳皮切絲分段炒，煮出與眾不同的陳醋骨。這道菜光鮮油亮，色澤誘人，切到一口大少，更容易食。一口咬下去，有糖炒的薄脆口感，陳醋骨肉質鮮嫩，配上黑醋汁，味道醇厚，再加上陳皮的香，添加層次，別樹一幟。

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海葵冬瓜湯相當賞心悅目，將傳統的冬瓜盅隔渣備用，再配以切絲的新鮮冬瓜和荷葉蒸，上桌如清泉上的雪蓮，清新清甜。

此外還有脆釀焗蟹蓋、曲奇葉的當紅脆皮炸子雞、細緻的濃湯花膠鮮腐浸時蔬、遼參蔥油拌麵、蝶豆花豆腐凍，傳統中見創意！

這一晚人人吃到讚不絕口。葉師傅是個好榜樣，證明讀書多少並不能判斷一個人的成就，只要鎖定目標，努力加努力，堅持不懈，總有出頭天。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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