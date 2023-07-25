【絕世好公司】華御結全面提升福利 擴展醫療保障至所有全職員工子女

百農社國際有限公司旗下的日本米御結專門店華御結，宣布全面提升員工福利政策，重大舉措包括首度推出「全職員工子女醫保計劃」，進一步擴展醫療保障範圍至所有全職員工的18歲或以下子女，視員工及其家人的健康為首要。



百農社國際有限公司董事長西田宗生表示：「華御結一直堅持『三方好』核心理念，強調員工第一，深信員工好、社會好，公司自然好。健康是人生所有的根本,所以實踐『員工好』的關鍵一步就要從醫療福利著手，為他們及其子女的健康保駕護航，致力減輕員工在醫療健康上的經濟負擔及憂慮。覆蓋所有全職員工子女的保險確實是飲食業界罕見的做法,我們冀成為業界榜樣，引領同業提高人力資源措施,特別是與員工及其家人健康福祉及家庭友善相關的範疇，希望這個前瞻性舉措可成為新常態,推動整個行業的發展和進步。」

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華御結從心出發關愛員工，給予他們所需。對比去年，今年的年度醫療預算大幅增加6成，保障範圍更廣，惠及員工子女。由本月起，華御結推行「全職員工子女醫保計劃」，醫療保障進一步延伸至所有全職員工的18歲或以下子女，包括住院和門診保險計劃。



西田宗生指出：「華御結秉持『創造百年後的農』的品牌使命，致力將豐盛的飲食文化傳承至下一代，透過美味的御結讓客人感受到家庭的愛與溫暖，而在此之前，必須將員工的心連在一起，聽聆他們的聲音及需求；當你發自內心關心員工，自然會關心他們下一代，更為他們及其子女的健康保駕護航。」

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華御結多年來不斷革新員工醫療福利，緊貼持續轉變的行業趨勢，設有既定機制定期優化員工福利，致力確保團隊享有符合甚至高於行業標準的保障。華御結一直有為員工提供預防性身體檢查福利，但發現不少員工不欲犧牲半天工資進行體檢，而未能充分利用這項福利。有見及此，華御結於今次的提升中，特別增設半天有薪體檢假，鼓勵員工每年進行身體檢查，讓大家可防患於未然,活出更長壽健康的人生。

除了醫療福利政策大躍進，華御結的彈性上班模式和其他優厚福利亦是吸引不少在職母親的關鍵因素。華御結分店遍佈全港，員工可以選擇在就近居住地區的分店工作，並享有來回交通費全額津貼和免費膳食。體諒到在職媽媽的辛勤生活模式，自由選擇上班時間更可以讓她們兼顧家庭、照顧孩子，同時投入事業從而實現更好的工作和生活平衡。



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華御結人力資源部總監鄺雯兒說:「華御結的前線員工大部分為有家庭及關注生活健康的人士，因此除醫療福利外，工作的彈性和靈活性亦非常重要，例如我們有媽媽員工每天指定數小時工作,以配合接送子女上學的安排。」

華御結也有為員工提供有薪完善培訓，除了有在地、課堂培訓，亦特設模擬店培訓，以便為員工提供足夠的知識，做好萬全準備迎接實戰。公司也會定期舉辦員工交流及工餘活動，例如燒烤、遠足、年度晚宴等，注重員工的身心健康及藉此增添同事間的凝聚力，更鼓勵員工帶同子女一齊參加。

華御結將於香港迅速擴展，預計將於2023年底前增開至150多間分店，為配合業務增長，目標今年內將增聘500人，當中7成半為店舖員工，不論學生、家庭主婦及無經驗人士等均可應徵。

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責任編輯：陳詠妍