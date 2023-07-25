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中央政治局定調需求不足　刺激加大樓市政策或轉向

宏觀解讀 16:35 2023/07/25

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中央政治局定調需求不足　刺激加大樓市政策或轉向

中央政治局召開會議，確認經濟動力放緩的事實，並將下行風險的根源歸咎於內需不足，需要推出更多刺激政策支持復甦。為應對下行風險，會議重申要加大逆週期政策調整和積極財政政策力度，激活資本市場，提振投資者信心。

刺激消費方面，中國當局指出必須增加居民收入，促進汽車、電子產品、家居用品等大宗商品消費。會議亦提及加快發行利用地方政府專項債券刺激投資，支持民營企業，改善營商環境，提升穩就業戰略地位。

不提「房住不炒」意味政策將迎重大轉向

更為重要的是，會議不再提及「房住不炒」的指導思想，意味房地產市場政策即將迎來重大轉向，新一輪限購放寬等措施將會出台。然而，政府還需公布其他方面刺激政策，以穩住經濟及提振市場信心，否則難以扭轉樓市低迷的狀態。總體而言，中央政治局會議承認中國經濟需求不足的挑戰，確實指出當下經濟面臨的困境，但能否對症下藥扭轉乾坤，仍有不少變數，人民幣的反彈勢頭，將視乎之後出台的刺激政策細節。

編輯：姚卓然

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

宏觀分析 貨幣政策 中國市場 外滙 中共中央政治局 中國 財政政策 債券 經濟 政治
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