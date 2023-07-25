【小老闆生意經@iM網欄】直播帶貨推銷 探討網紅效應中的商機

最近NETFLIX新上架的韓劇《絕世網紅》引起市場的關注及話題，故事內容主要圍繞一個落魄千金踏入網紅圈而搖身一變成為擁有百萬粉絲網紅的故事。劇中看到名人界不少的陰暗面，而網紅之間為了上位更是明爭暗鬥。究竟網絡上的影響力可以有多大？現今網絡世界發達，網絡輿論的非理性傳播所引起的幣端亦是值得思考的地方，劇中亦包括了許多發人深省的人生價值觀。

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劇中曾出現不少金句，當中提到：「想要變得出名，可接近一個知名人士，借用知名人士的力量成為網紅。」而這個方法更是令女主角擁有愈來愈多粉絲的方法之一。而成為網紅的作弊秘笈除了要懂得「蹭」已紅的人的流量，讓自己曝光之外，更要想盡辦法接近對方，在帖文上Tag對方，讓自己可以在對方的個人頁面上曝光。而借用知名人士的力量成為網紅，就是在網絡世界最快上位的方法之一。

網絡平台影響力驚人，除了受到人們關注，背後更是充滿商機。而網絡上可以創造出來的商機，單看一片藍海的直播電商市場就知道。而當一個人變得出名，賺錢的機會就會接踵而來。因此，只要成為一個夠人氣的網紅，有愈多人認識，就可從中得到力量。而在現今世界，任何人只要有名氣，就可以制造出賺錢的方法。當然，市場上大部分創業的人都是普通人，不是名人。因此，吸引一些名人去光顧你的店，令店增加知名度及曝光率，是店舖有效的賺錢方法之一；或者在創業做生意時，先想方法令店舖在網絡世界上吸引更多人關注、製造話題，亦可增加店舖的賺錢機會；又或者在全民直播時代，先成為一位直播網紅，再去創業，成功賺錢的機會自然大增，不過此方法當然不是一時三刻、輕而易舉的事。

然而，近年有一現象是：不少網紅Youtuber、主播、明星創業開店，可能是賣衣服、賣精品、甚至是食肆等，因其本身已有一群忠實粉絲，因此在開店後初期，粉絲捧場下通常都有不俗的生意。而店舖後續的生意如何，則要看該店本身銷售的產品有沒有消費價值。食肆都是一樣，如果連最基本的食物質素都保持不到的話，即使在名人效應下，恐怕亦捱不到一段長時間而要面臨結業的命運。始終本地商店的租金、人工成本昂貴，不可能單靠名人宣傳就可以令店舖長賺長有。

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作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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