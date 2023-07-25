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【香港出口】6月份香港整體進出口貨值齊跌　出口下跌11.4%低於市場預期

商業 16:32 2023/07/25

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政府統計處今日（7月25日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年6月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌11.4%和12.3%，出口跌幅小過市場預期的15.1%，但已連跌14個月。

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今年５月份出口貨值錄得15.6%的按年跌幅，６月份商品整體出口貨值為3,374億元，按年下跌11.4%，顯注收窄。同時，5月份入口的貨值按年下跌16.7%，6月份則為12.3%。

以半年計，今年上半年的商品整體出口貨值較去年同期下跌15.5%。同時，商品進口貨值下跌13.2%。今年上半年錄得有形貿易逆差2,316億元，相等於商品進口貨值的10.6%。

按國家或地區分析，今年6月份與輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌12.%。輸往區內大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌31.9%）、新加坡（跌26.2%）、日本（跌16.8%）、菲律賓（跌15.8%）和中國內地（內地）（跌13.1%）。亞洲地區以外，輸往德國（跌29.0%）、美國（跌22.1%）和英國（跌14.6%）的貨值也錄得雙位數跌幅。

按主要貨品類別分析，今年6月份大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得按年跌幅。尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減204億元，跌10.6%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減98億元，跌23.5%）。

出口持續受壓  全年或跌最多10%
政府發言人表示，在外圍環境疲弱下，今年6月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均減少。輸往大部分其他主要亞洲市場的出口繼續錄得不同程度的跌幅。展望未來，在環球經濟增長減慢的影響下，香港的出口表現短期內會繼續顯著受壓。政府會密切留意情況。

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，6月整體出口按年跌幅收窄至11.4%，大致符合該行預期。期內進口按年跌幅亦收窄至12.3%，跌幅亦小過市場預期的17.5%。不過，貿易逆差擴大至566億元，逆差規模為一年來最大。該投資策略部認為，內地經濟動力疲弱，製造業活動有收縮跡象，內地近期陸續推出多項支持經濟措施，或有助穩定內地對本港出口貨物的需求。

主要央行加息行動未止，並可能維持利率在限制性水平一段時間，加上歐美經濟增長前景放緩（尤其製造業），或繼續抑制外部實質需求。我們估計，今年全年整體出口跌幅可能介乎5至10%。

整體出口輸往10個主要目的地的商品貨值


10項主要貨品類別的整體出口貨值

編輯：梁巧恩

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