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【大行報告】 摩通料機票價格將維持高位 上調國泰評級至「增持」

股樓投資 16:20 2023/07/25

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摩通發表研究報告，將國泰航空（00293）投資評級由「中性」上調至「增持」，並調高目標價，由8.5元上調29.4%至11元。國泰今日（25日）股價表現反覆，收報8.6元，跌0.1%。

同場加映﹕【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

報告指出，亞洲包括香港及中國內地的航空公司，機隊運力恢復情況落後於旅遊需求回升趨勢。該行認為，前所未有的旅行復甦，有利機票價格在較長時間內維持較高水平，也使國泰受惠，其表現有望追隨區域和國際同業，如新加坡航空及澳洲航空的步伐。

【大行報告】 大行齊齊唱好快手季績 股價見逾5個月高位【見下頁

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報告亦指出，國泰上半年盈利遠強於預期，反映市場低估了其盈利能力。該行表示，隨著運力逐步回復正常，加上旅遊業持續復甦，預期機票價格仍將維持高位，利好國泰未來表現。

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記者：郭秀慧

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港股 增持 機票 目標價 國泰航空（00293） 航空 國泰航空 大行報告 新加坡航空

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