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台積電計劃投資近900億新台幣 在台建設一座先進封裝工廠

環球政經 13:19 2023/07/25

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台灣芯片製造商台積電（2330）周二（25日）表示，在人工智能需求激增的推動下，她們計劃投資近900億新台幣（約合28.7億美元）在台灣北部建設一座先進的封裝工廠。

台積電在一份聲明中說：「為滿足市場需求，台積電計劃在銅鑼科學園區建立一座先進封裝廠。」
 

【大行報告】高盛：料2023財年末季銷售額超預期 名創優品列入「確信買入」名單  詳情請看【下一頁

台積電首席執行官魏哲家上周表示，台積電無法滿足人工智能熱潮帶來的客戶需求，因此計劃將先進封裝的產能提高一倍左右，先進封裝是指在單個設備中放置多個芯片，從而降低更強大計算的附加成本。

就先進封裝而言，尤其是台積電的晶圓基板芯片封裝（CoWoS），魏哲家公佈第二季度利潤下降 23% 後表示產能「非常緊張」。他又指正在盡快提高產能，預計這種緊縮將在明年年底解放。

【大行報告】具潛力提高派息以增加股東回報 滙豐研究恢復蒙牛乳業「買入」評級  詳情請看【下一頁

這家全球最大的合約芯片製造商表示，台積電作為人工智能芯片領先製造商的地位，並沒有抵消更廣泛的終端市場疲軟，因為全球經濟復甦的速度比其預期的要慢。

台積電錶示，銅鑼科學園區管理部門已正式批准台積電的租地申請，並補充說，位於苗栗縣北部的新廠將創造約1500個工作崗位。

台積電是蘋果公司（AAPL）的主要供應商，盡管該公司正在加大海外擴張的步伐，但仍計劃將其最先進的芯片技術留在台灣。

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記者：張瑋婷

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