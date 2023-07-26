【銀債2023】專家教抽銀債7大賺息攻略　申購30手最划算（附銀債認購優惠表）

▲ 銀債本周五開賣，最高發行額550億元。

券商認購銀債優惠

英皇 「12免」：免入錢、免息優惠（限抽5手）、託管費、代收利息費、存倉費、轉倉費、認購手續費、經紀費、提早到期贖回費、到期贖回費、不動戶及平台費 輝立 「10免」：免利息、免按金、手續費低至0、免存入費、存倉費、託管費、不動戶費、免到期贖回費、平台費及免預先入錢 抽銀債4款選擇：限借1萬至3萬元：0按金0息；限借4萬至10萬元：孖展息3.88厘及手續費38元；限借11萬至30萬元：孖展息3.88厘及手續費68元；現金認購：手續費全免 致富證券 （1）擬為銀債提供九成孖展，0息0手續費，最多抽10手，方便新舊客戶贖回4厘固定回報的舊債，申請5厘息的新債 （2）擬為新開戶送300元超市現金券，免費港股美股即時報價，免佣月供港股美股基金； 用智方便網上開戶不用存入1萬元資金 （3）推薦新客開戶，推薦人有機獲100元現金券，毋須認購銀債 （4）豁免多項收費「10免」優惠：免現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展認購利息、存入費、存倉費、到期贖回費、代收股息費、託管費、不動戶費及平台費 富昌證券 推「15項優惠」、當中銀債認購有「10免」：免代收利息費、免提早贖回費、免到期贖回費、免存入費、免轉出費、免利息、免按金、免認購費、免平台費、免存倉費 其他5項優惠為：港股0佣金港股、美股手機版串流報價、港期100張0佣、價值200元餐飲美食券，以及轉倉再送1萬元佣金券 耀才證券 （01428） 「10免」：利息、按金、認購手續費、存入費、存倉費、轉倉費、免經紀費、免提早贖回費、到期贖回費及代收股息手續費 新客戶送20股盈富 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，轉倉客再送10股騰訊 （00700） 富途（美：FUTU） 「9免」：認購手續費、申請手續費、托管費、不動戶費、轉入費、轉出費、代收利息手續費、提早贖回費及到期贖回費 長者新客存入10萬元或以上，並將資金留存於戶口不少於一年，除了可獲得高達1400港元的迎新獎賞及附帶總值1000港元超市禮券外，再成功邀請身邊60歲以上朋友參與並存入資金，即可獲得700港元股票現金券。受邀老友記存入1萬港元，亦可享額外200港元股票現金券，合計可享5700港元的獎賞 現有客戶成功邀請60歲以上銀髮族新客存入資金，則可無上限享每位700港元獎賞，而被邀人也各可額外獲得200港元獎賞。 凱基 「6免」：認購手續費、存倉費、託管費、代收利息費、到期贖回費、轉倉費 環一證券 「4免」：認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費 註：最終條款以銀債於7月28日正式開賣後，分銷商正式公布為準

銀行認購銀債優惠

滙豐 「6免」：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費 中銀香港 認購費用全免 渣打 「5免」：手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券 恒生 「7免」：認購手續費、託管服務費、代收利息費、提前及到期贖回手續費、轉入及轉出手續費 即日至9月29日，經網上途徑成功認購指定產品（包括銀色債券）或完成指定服務（如開立證券戶口、開立 SimplyFund 戶口、透過基金投資戶口認購基金等）可參加抽獎，有機會贏取港幣 10,000 元 Apple Store 禮品卡（名額30個） 富邦 「8免」：認購手續費、新債券申請費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回費、轉出費（至其他銀行） 工銀亞洲 「7免」：認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費 花旗 「7免」：豁免認購手續費、 存倉費 、代收利息費、 到期贖回費、 提早贖回手續費 、存入費 及轉出費 東亞 （00023） 「7免」：認購手續費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、每半年收取債券託管費、交收服務費及轉入費 上海商業銀 「7免」：認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費、到期贖回費 信銀國際 「7免」：豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費 星展 「6免」：豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉入）、利息代收費、提早贖回費和到期贖回費 招商永隆 「6免」：手續費（0.15%）、 債券託管費、 利息代收費、轉倉費、 贖回費及提早贖回費 註：最終條款以銀債於7月28日正式開賣後，分銷商正式公布為準

銀色債券開賣倒數，政府向60歲或以上長者派糖，今年把俗稱「長者iBond」的保證年回報勁加1厘至5厘，遠勝1年港元定期存款最高息的4.4厘，專家建議長者申請30手（每手1萬元），且教7招以免錯失穩賺千元良機，包括：

（1）人海戰術：由於銀債5厘保底息跑贏定期存款，夫婦不宜以聯名戶口申請，反而應各自入票；若家中有4大長老，例如父母及老爺奶奶，4人分別認購，畢竟每手銀債每年至少派息500元，為期3年合共穩賺至少1500元利息，4大長老共至少賺6000元。

（2）未足歲也可申請：自兩年前政府巳把銀債申購年齡從65歲放寬至60歲，新一批銀債的合資格人士只須2024年或之前滿60歲，1964年或之前出生且持有效身份證者。假如長者在今年底才登「6」，仍可於7月28日到8月9日買銀債。

（3）切忌重複申請：第8批銀債的墊底息創歷來新高，相反，本港定期存款高峰期早已過去，去年1年定存息最高曾見5.5厘，可惜今年初5厘中長息絕跡；何況市料明年美國進入減息周期，相信港銀定存息將跟減，變相凸顯銀債抽得過。但長者切勿重複入飛，以免被取消資格。

（4）雙重賺息：銀債銷售期長達13天，精明族大可於最後關頭才入票，善用空窗期先開立短期存款，如冠全城是建行亞洲7天年息享20厘，以50萬存款額計，短存賺息1918元，博一注錢兩邊賺息。

（5）借孖展谷大注碼：眼下銀行與券商大鬥法搶銀債客，經紀行的殺手鐧是容許借孖展谷大注碼，例如輝立及英皇資本允免息免按金借十成孖展，待確認分派債券結果才找數。相反，銀行的玩法採即時扣數凍資，假如心急客首天即落單抽百萬元，銀行隨即把款項凍結至8月18日，前後約18天，及至銀債正式發行才退還向隅資金，手緊族借孖展融資可方便銀根周轉。

（6）新債換舊債：同樣，銀彈不足者不宜提早結束定期存款，以免被罰息；反而把債券換馬，若手持保底息兩厘的iBond （04246） ，或墊底息2.5厘的綠債 （04252） ，不妨忍痛蝕讓，套現所得谷大銀債的注碼，但須計算沽舊債涉及的買賣差價等交易使費。

（7）毋須瞓身落大飛：銀債設個人分配上限100手，過往有大戶豪擲千萬元重錘出擊，徒浪費彈藥，故此博盡的長者只須申購100萬元。

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌認為，去年銀債有接近29萬人申請，今年合資格人士增多，估計最終有30萬人認購，人均可望獲派20手，建議有閒資人士可認購25至30手。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪