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【大行報告│電動車】滙豐環球調升小鵬目標價逾五成、小鵬彈逾12%　看好自動駕駛能力及G6銷情

股市 16:11 2023/07/25

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【大行報告│電動車】滙豐環球調升小鵬目標價逾五成　看好自動駕駛能力及新車款銷情

過去一個月，小鵬汽車H股 （09868） 及美股（美：XPEV）分別累升34%及38%，滙豐環球研究認為，小鵬股價急升主要由新車款G6訂單強勁及自動駕駛商業化進程理想所帶動，該行低估小鵬在G6定價的進取程度，入門價只需21萬元人民幣，以及預售訂單的爆滿程度。小鵬周二股價升12.7%，收報65元。

根據小鵬官網數據，G6的等待期約12周，滙豐環球相信，小鵬強勁的新車訂單及自動駕駛軟件的領先地位將逐步反映在股價下，但基於銷售增長基於激進的定價，料小鵬的利潤率面臨壓力，而且較長的等待期亦增長消費者取消訂單的風險，故此新訂單交付或供應鏈管理的執行能力，以及新車款訂單的可持續性，將會是未來數月的關注點。

調升小鵬2026至2030年盈利預測20%

基於短期銷量壓力，以及新車款或平台需時提升，滙豐環球將小鵬2023至2024年盈利預測下調36%及44%，但基於其自動駕駛能力優秀，預期中長期可推升其銷量及利潤率，銷量平均升25%，故此調升2026至2030年盈利預測20%。

滙豐環球根據其現金流折讓模式，調升小鵬H股目標價58%至60.2元，美股目標價54%至15.4美元，以反映中長期盈利預測，惟部分受較高的加權平均成本及2023至2024年低盈利預測所抵銷。該行指，基於電動車市場競爭加劇，需要更多時間去觀察小鵬新車型訂單的可持續性，故維持小鵬「持有」評級。

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編輯：陳韻妍

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